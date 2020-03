“Me gustaría cerrar el ingreso sobre la avenida Alvear y que afuera se estacione a 45º grados”

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Fue un mano a mano, pero de manera virtual. Hablamos de muchos temas y dejó conclusiones interesantes. Cuando yo pensé que esté era el momento de conectarse con otros secretarios y directores de deportes, Mariela Sánchez Uribe destacó que “trabaja exclusivamente para el COEM”.

Ella asumió a mediados de diciembre y aunque hubo algunos destellos de su capacidad (lo primordial fue abrir el juego y convocar de manera urgente un director de deportes), hasta el momento no se puede hacer una evaluación de su gestión.

Trató de entrada de acomodar todos los melones en el carro y le urgió la colonia de vacaciones, que bastante éxito tuvo. Planificó con los distintos profesores y dirigentes de clubes, un calendario que venía cargado en actividades. En varios días de febrero, perdió el uso del gimnasio municipal por la expo del Aniversario de Esquel y el arreglo del natatorio también la desveló.

Intentaron informatizar el sistema de inscripción para cada uno de los talleres y como todo “chiche nuevo” hay que estudiarlo bien antes de ponerlo en práctica.

Redujo al máximo las horas extras y el gran inconveniente fue permitir la iluminación del estadio para que muchos pudieran entrenar hasta que era de noche en este verano esquelense.

Y surgió primero el incendio y luego el coronavirus, la pileta cerrada, la gente que consultaba y la determinación de mandar a sus empleados a la casa. Dejar al mínimo indispensable para que el sector, se convierta ahora (al igual que en el momento del Incendio) de un centro de operaciones. Hasta ahora no se puede analizar el trabajo al frente de Mariela Sánchez Uribe. Fue poco el tiempo y muchas las vicisitudes.

Y surgió con la Secretaria de Deportes el siguiente diálogo:

- ¿Cómo es tu vida en tiempos de cuarentena?

- Estoy abocada a un ciento por ciento al COEM. Mi trabajo ahora tiene que ver con lo que más conozco, que tiene que ver con la actualización legislativa de toda la información que va saliendo minuto a minuto con lo que tiene que ver con la comunidad; así como la colaboración en los llamados telefónicos, la asistencia, la planificación, y la atención que significa ayudar en esta pandemia.

- ¿Estas en comunicación con tus pares de otras localidades?

- Te soy sincera, honestamente no estoy conectada con otros Secretarios o directores de deportes y analizar lo que tiene que ver con actividades deportivas. En mi caso personal no tengo el tiempo necesario porque estoy enteramente dedicada al tema de la pandemia.

-¿Qué pasará con los talleres deportivos? ¿Habrá modificaciones en el calendario pre establecido?

-Con respecto a los talleres deportivos, cuando sea posible irán comenzando como estaba planificando y tendremos que replantearnos en función de los objetivos que teníamos para el transcurso del año, se sobre entiende que se va a acortar por el tiempo, que se reduce el dictado de cada uno los talleres.

Hay consultas de algunos profesores, hay en ellos mucha ansiedad, viendo de qué manera vamos a resolver y enfrentar todo este problema.

En lo que respecta al calendario deportivo del segundo semestre del año lo tengo absolutamente definido y hay muchas preguntas e inquietudes de cómo vamos a trabajar sobre los encuentros o torneos que estaban planificados y que se estancó por esta situación que estamos viviendo y la realidad es que para el segundo semestre hay muchos encuentros que están planificados, que ya tienen su fecha y viendo qué posibilidades hay de insertar en el calendario del segundo semestre los eventos que fueron postergados para incorporarlos al segundo semestre o para el año siguiente y esto es algo que vamos a tener que seguir evaluando durante el tiempo que nos demande esta pandemia.

- Justo en el momento del sorteo de las vacantes y cuando estuvieron a punto de reabrir la pileta llegó el Coronavirus. ¿Habrá alguna modificación en este tema?

- Hicimos el mayor de los esfuerzo para ampliar la cantidad de horas para que la gente pueda disfrutar del natatorio, a través de las escuelas deportivas de natación. En realidad es un natatorio que tiene 40 años y Esquel, desde ese tiempo a esta parte ha triplicado su población y la demanda para la Escuela de natación fue altísima. Nosotros tenemos hoy casi 1.600 personas que quedaron en lista de espera para acceder a las Escuelas Municipal de Natación y el cupo que teníamos no llegaba a las 200 vacantes. Más cambios no pudimos hacer, es el máximo de lo que pudimos estirar para cubrir un poco la demanda.

-¿Se habló de reducir el presupuesto de deportes?

-Con respecto al presupuesto, no sabría decirte porque no es una cuestión que estemos hablando en estos momentos, básicamente por estar abocados a la pandemia, no es algo que te pueda dar una respuesta en este momento

--A mi entender, el espacio y el uso del skate park es un descontrol. ¿Coincidís con esta apreciación?

- Con respecto al skate park estamos viendo la posibilidad de darle valor a ese espacio, es muchísima la demanda y el uso que tiene ese lugar y necesita mejoras en cuanto a la seguridad, a la iluminación, al control y estamos trabajando en eso, hay un proyecto que se está evaluando y la idea es llevarla a cabo.

La posibilidad de tener un Escuela Municipal de skate es parte de este proyecto, que los chicos tengan la posibilidad de tener un seguro, de trabajar en la cartelería, tener en cuenta la seguridad en relación al uso de cascos, rodilleras y coderas. Informar que el uso es exclusivamente para el skate y no para otras actividades y estamos trabajando también en eso.

-Un sector que considero inseguro es el acceso vehicular sobre la avenida Alvear y que los autos prácticamente se estacionen y circulen a metros de la entrada de la residencia deportiva. ¿Pensás que hay que hacer alguna modificación al respecto?

- Me gustaría cerrar el acceso para los autos sobre la avenida Alvear, pero tengo que buscar una opción. A mí me encantaría el estacionamiento a 45 grados, pero se debería correr la parada de colectivo que está prácticamente en el acceso del predio municipal y llevar la parada de taxi más hacia la calle libertad y que nos dejen ese espacio para hace un estacionamiento a 45 grados (como está en la terminal de ómnibus o en Gendarmería y eso implica una obra. Hay un proyecto armado, pero le falta el financiamiento.