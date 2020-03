Paro de trabajadores de salud: "Nos están debiendo tres salarios prácticamente"

Esta mañana, los trabajadores del Hospital Zonal Esquel hicieron una asamblea en la entrada de 25 de mayo, reclamando el atraso del pago de salarios, entre otras cosas, y tomando algunas decisiones para los próximos días.

Fernando Macayo, uno de los trabajadores, comentó: "En asamblea se determinan los pasos a seguir, cómo impactó la medida. Estuvieron casi todos los sectores, estamos juntos y discutiendo cómo vamos a seguir"

Además, el Doctor agregó: "El reclamo no es solamente salarial. Para dejar en claro son prácticamente tres salarios lo que nos están debiendo entre enero y febrero y después todo un retroactivo del mes de julio, que se está renegociando lo que se negoció el año pasado".

Por último, Macayo manifestó: "Ya no se puede creer lo que firman y mucho menos en la palabra de este gobierno indolente, que no le importa nada lo que pase. El año pasado murieron dos docentes y no le importó nada. Tuvimos compañeros que han tomado decisiones de salud, como el médico de Gualjaina, llevado por un contexto que suma a esas decisiones y no les ha importado nada".