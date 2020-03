Para trabajar todos los músculos en la casa “y no te olvides de elongar”

Solo 30 minutos y transpirás. Te lo aseguro. No necesitás más cosas que las que tenés en la casa. Es darte ingenio y ponerte en movimiento.

Víctor y Rosita del Gimnasio Vive comparten, con sus amigos, un circuito de ocho estaciones de dos ejercicios por estación. En total serán unos 30 minutos, no más que eso.

Si tenés patio no tenés excusa. Tirá una manta al piso (si tenés una colchoneta, mejor). Tratá de que el perro no se acueste arriba de ella y empezá, “y no te olvides de elongar”.