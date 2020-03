El Patagónico de Futsal Femenino fue reprogramado para septiembre

La octava edición del Torneo Patagónico de Futsal Femenino que estaba programado para Semana Santa fue postergado para el mes de septiembre, según lo informó hoy María Laura Hernández.

Atento al aislamiento social, preventivo y obligatorio que se extendió por orden del Poder Ejecutivo Nacional hasta el 12 de abril inclusive, la escuela formativa Lala Gym decidió postergar este encuentro referencial de futsal femenino para el mes de septiembre, según se informó.

Un dato importante es que Lala Gym mantiene los mismos valores y el mismo espíritu de visibilizar la importancia del futbol femenino que viene creciendo de manera notable.

“somos un proyecto autogestivo, sabemos de imprevistos y de sobrellevar todo” destacaron hoy.

Hoy lo más importante es la salud y el bienestar de todos. “Si respetamos el aislamiento pronto nos volveremos a ver en las canchas” concluyó María Laura Hernández.

Recordemos que varios equipos ya confirmaron su presencia en el Patagónico de Esquel, donde por ejemplo estará el elenco de Luna Park de Bariloche, equipo este que traerá la Copa Challenger que estará en juego.

“Ante esta emergencia, nosotros ya habíamos hablado con los equipos que estaban anotados en el torneo, señalándoles que esto era un día a día, y ahora, con esta prolongación de la cuarentena ya confirmamos que el torneo se hará en el mes de septiembre.En relación al calendario deportivo de Lala Gym, María Laura Hernández señaló que “para el mes de mayo nosotros tenemos agendado el Torneo Patagónico de Voley y en septiembre teníamos pensado hacer el Segundo Encuentro Provincial de Fútbol Valorado y ahora nos vamos a tener que juntar con la Secretaria de deportes, Mariela Sánchez Uribe, para ver de qué manera seguimos con el trabajo, pero la fecha de septiembre será cambiado para que en lugar del torneo de futbol valorado hagamos el Patagónico de Fútsal Femenino.

Por otra parte, las inscripciones siguen abiertas y el valor de la misma difiere por si los equipos son locales o foráneos.Hasta antes de la cuarentena, para los equipos visitantes el costo de inscripción es de 7.500 pesos, donde además del derecho a participar del campeonato, se abona dos noches de alojamiento (sin comida), arbitraje en fase de grupo y seguro; en tanto los equipos que no necesitan alojamiento abonarán 3.000 pesos de inscripción, donde están incluidos el arbitraje de fase de grupos y seguro.Claro que estos números podrán sufrir algún tipo de aumento, teniendo en cuenta los valores que quieran pasar los prestadores turísticos.“Hasta ahora no lo podemos confirmar, ojalá tengamos contemplaciones tanto de la Secretaría de Deportes, como de las hosterías que nosotros ya teníamos apalabrados para mantener esos valores”, destacó María Laura Hernández.“La idea es poder realizar un torneo con 24 equipos, pero la situación económica es muy compleja y tal vez no sea ese el número”, señaló en su momento la ideóloga de Lala Gym.Hasta el momento, en lo que respecta a los equipos de afuera, ya están confirmados los elencos de la Selección Sarmiento, Sindicato Petrolero Sarmiento, Chispitas A y B (ambos de Comodoro Rivadavia), Fénix Comodoro Rivadavia, CSD Paso De Indios, Luna Park Bariloche (las ultimas campeonas), Frontera Lago Puelo, Caleta Olivia, Camarones, más los locales de Fontana de Trevelin, Club Social y Deportivo Del Campo y Lala Gym, entidad organizadora.Los equipos interesados en participar de este campeonato podrán enviar un mensaje de wassap al 2945-417141.