Arcioni habló del pago de salarios para el tercer y cuarto rango

El Gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, estuvo en Trevelin informándose sobre la situación del incendio en Esquel y se refirió, por otra parte, a los pagos para el tercer y cuarto rango.

"Estamos trabajando. Justamente el Ministro de Economía (Oscar Antonena) para ver si podemos cumplir con el tercer y cuarto rango lo antes posible. Es cierto que también tenemos que dar la previsibilidad que veníamos conversando y haciendo con anterioridad que era los cuatro tramos", indicó Arcioni.

Consultado si existe la chance de que se depositen el viernes, el Gobernador respondió: "Hay posibilidades, pero hasta que no tenga la certeza no lo voy a anunciar porque no quiero ser irresponsable".