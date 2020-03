Protesta en conjunto en la ruta entre UOCRA y ATE

Esta mañana ATE y la UOCRA decidieron unir sus reclamos y manifestarse juntos en la ruta 259 entre Esquel y la Portada. El tránsito se ve interrumpido por algunos minutos y luego dejan pasar a los vehículos, entre los que también reparten panfletos.

Agustín Conturso, representante de los trabajadores de la construcción, explicó que hoy 20 trabajadores de la obra del Aeropuerto fueron despedidos. Remarcó que la empresa atraviesa problemas económicos hace tiempo y no hay respuesta de parte de ninguna autoridad para garantizar que los trabajos continúen.

Más temprano, integrantes de la UOCRA conversaron con el intendente, Sergio Ongarato. Conturso comentó que el mandatario municipal se comprometió a hablar con el diputado Santiago Igon para intentar llegar a funcionarios de Nación que puedan asegurar una solución. Si no hay una respuesta en los próximos días, la semana que viene podría haber alguna manifestación importante en el centro de la ciudad o en el propio municipio.

Por su parte, ATE se sumó a la protesta y Fernando Cabada, secretario adjunto del gremio, destacó: "Hablamos ayer de hacer esto juntos. Estamos tratando de volver a visibilizar la lucha que tenemos y panfletear para que los vecinos vean lo que está sucediendo". En el caso de los empleados provinciales la protesta pasa por el atraso en el pago de haberes.

"´Pedimos disculpas si se entorpece un poco el tránsito, no es la idea. Cada 5 minutos dejamos pasar".

"Esto es una cadena, somos parte de los eslabones y si no cobra uno no va a cobrar el de arriba. No queda nadie ajeno a esta crisis que vive la provincia", remarcó Cabada, quien también aseguró no tener ninguna confirmación de que depositarán hoy los sueldos de enero a trabajadores que perciben hasta $85.000. "De confirmarse implicaría un rango más y sería caótico", consideró.

Consultado sobre novedades que lleguen de reuniones en la capital provincial, contó que "no hay manera de poder saber demasiado porque hay una parálisis total en Rawson, hasta Fontana 50 -Casa de Gobierno- está parado". "No vemos por parte del Ejecutivo intenciones de poder solucionar esto. Estamos dispuestos al diálogo y colaborar en lo que se pueda, pero no vemos más que reuniones y conciliaciones que a nosotros que estamos a 600 kilómetros de la capital nos cuestan muchísimo. Vamos y volvemos con las manos vacías", concluyó el dirigente sindical.