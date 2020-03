El paquete de medidas que aprobó la Legislatura provincial

Con acompañamiento de distintos bloques políticos donde oficialismo y oposición acordaron favorecer la recaudación fiscal y mejorar la difícil situación financiera provincial, la Legislatura sancionó distintas iniciativas del Poder Ejecutivo del Chubut a través de un ágil tratamiento y votación a libro cerrado por disponer de dictámenes unánimes.



La sesión la presidió el vicegobernador Ricardo Sastre, y se inició a las 10.25 con la presencia de 26 legisladores y una ausencia con aviso. “Intentamos darle al Poder Legislativo otra dinámica diferente. Aprobamos la mayoría de los puntos del Orden del Día, exceptuando dos que volvieron a la comisión”, explicó.



El jefe del bloque del oficialismo de Chubut al Frente, Juan Pais, ponderó la labor constructiva y aportes de los bloques, asumiendo con compromiso y madurez política en pos de salir adelante en la difícil coyuntura provincial.



Paquete aprobado



Se aprobaron los dictámenes de los Proyectos de Ley N° 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9/20, presentados por el Ejecutivo, que modifican leyes tributarias y régimen especial de regularización tributaria No prosperó la propuesta gubernamental de establecer el impuesto a la transferencia gratuita de bienes que no compartió el bloque del Frente Patriótico.



Según la fundamentación gubernamental, la derogación de la Ley XXIV N° 26 elimina la exención en el Impuesto de Sellos que gozan los actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración y explotación de sustancias minerales.



Respecto del Banco del Chubut S.A., mediante modificación del artículo 4 de la Ley II N° 26, la entidad queda exenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, alcanzando ello a los fideicomisos. El Banco también queda exento del Impuesto de Sellos por los actos y contratos que suscriba con el Estado Provincial, organismos públicos y descentralizados y autofinanciados.



Débito Laboral



Con modificación en comisión se estableció un “Régimen de Abstención del Débito Laboral” para los agentes de la Administración Pública Provincial Central y Descentralizada, del Poder Legislativo y Poder Judicial, de planta permanente, que se encuentren en efectivo ejercicio de su cargo al 31 de diciembre de 2019 y en condiciones al 31 de Diciembre de 2024, reuniendo requisitos para jubilarse.



Dicho régimen laboral es de carácter optativo para los agentes públicos, y quienes reuniendo los requisitos y decidan acogerse deberán formular la solicitud por medio del Área de Personal que corresponda, en 90 días corridos a partir de la reglamentación de esta ley. Los poderes estatales decidirán la aceptación de la petición, en razón del servicio.



De aceptarla, extenderá la constancia al trabajador, a fin de que el Instituto de Seguridad Social y Seguros conceda o deniegue el derecho al beneficio de jubilación consignando, en el caso de que la decisión fuese favorable, la fecha a partir de la cual corresponde otorgar la prestación previsional, fecha en la que se producirá en forma automática el cese de la percepción de la prestación del Régimen de Abstención del Débito Laboral.



No corresponderá la decisión favorable por parte del ISSyS cuando sean solicitudes interpuestas por trabajadores que tuvieran derecho a la jubilación ordinaria, ya sea que la otorgue el Instituto o una Caja diferente, en el marco de la Reciprocidad Jubilatoria.



En cuanto a Sistema de Retiro Voluntario, los agentes de la administración pública provincial centralizada y descentralizada y los poderes Legislativo y Judicial que pertenezcan a la planta permanente, que se encuentren en efectivo ejercicio de su cargo al 31 de diciembre de 2019, y que así lo deseen, dispondrán de un plazo hasta el 31 de marzo del 2020 para solicitar el retiro de la Administración Pública, momento a partir del cual cesará en forma total y definitiva la relación de empleo que lo vincula.



Se aprobaron sendos pedidos de informes, en un caso dirigido al Instituto de Seguridad Social y Seguros y promovido por el bloque del Frente Patriótico, requiriendo sobre el estado de la deuda que el Ejecutivo tiene con dicho Instituto, actualizada.



Por otro pedido de informes legislativo destinado al Ministerio de Educación de la Provincia, legisladores de dicho bloque político requieren acerca de la situación del servicio de transporte escolar afectado a la comunidad educativa de la Escuela N° 188 del Paraje Río Percy en la región cordillerana chubutense.



Tuvo también favorable votación el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aprobando el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial para el Ejercicio Fiscal 2020 presentado por el Poder Ejecutivo Provincial.



Se establece dicho presupuesto judicial que conforman los presupuestos de la Judicatura y los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa Pública del Chubut. Se estima en $ 842.803.050 el Cálculo de Recursos Propios y se fija en 2.702 el número de cargos de la Planta de Personal según detalle analítico de categorías del Grupo Ocupacional de planillas.



La Legislatura asimismo votó favorablemente el dictamen de Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia sobre proyecto de ley prorrogando a partir del 1° de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 la Emergencia de los Servicios, Divisiones y Secciones de Anestesiología de los efectores del Subsector Estatal de la Provincia.



Tuvo aprobación además un proyecto resolutivo de las diputadas Saso, Baskovc y Casanova (bloque PJ Frente Patriótico), con dictamen unánime de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, a fin de disponer la transmisión en vivo de las sesiones de la Legislatura a través de la página web oficial.

Fuente: Diario Jornada