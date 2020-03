Por problemas con el transporte, los estudiantes de la EMETA no pueden asistir a la escuela

La escuela EMETA, a diferencia de otras escuelas que comienzan sus clases más tarde, inicia su ciclo lectivo el 10 de febrero, ya que tienen más vacaciones en invierno que en verano. Debido a la situación de transporte, hace un mes que los chicos no están yendo a la escuela, pese a que los profesores y directivos se encuentran trabajando.

El presidente de la Cooperadora, Pablo Traversaro, explicó que hay 80 jóvenes albergados en Trevelin que son del interior de la provincia y, desde la escuela, deben pedirle a los padres que no los manden al albergue porque no tienen manera de trasladarlos.

El transporte está relacionado con el Ministerio de Educación y también con el Ministerio de Transporte. El contrato, hecho a través del Ministerio de Educación, dejó de cubrir el tramo Trevelin-EMETA y EMETA-Aldea Escolar. Hay dos empresas que trabajan con la escuela que tienen esos contratos, los cuales no están firmados. El gobierno ofrece un monto y, desde la empresa, solicitan otro, además de pedir que el gobierno cubra la deuda que tiene desde agosto.

"No tienen contrato para este año. Si no tienen un contrato para este año, no van a arrancar, obviamente. Entonces, estamos trabados de todos lados".