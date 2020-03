Una película, una serie, un libro

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Para festejar, te invitamos a ver y leer una película, una serie y un libro. Una película sobre mujeres, pero también con perspectiva de género; una serie sobre el rol de la mujer en la sociedad y el absoluto extremismo; un libro escrito por una mujer en un género en que costó mucho hacerse espacio.

La película de la semana

Todo sobre mi madre

Manuela es una enfermera y vive sola con su hijo Esteban, a quien adora. Él es muy cinéfilo, le encanta ver películas. Para el cumpleaños de su madre, Esteban decide invitarla a una noche de teatro, para ver un clásico, "Un tranvía llamado deseo". A la salida, se encuentran con Huma Rojo, la protagonista: Esteban no se lo piensa dos veces y corre tras ella para conseguir su autógrafo. Cuando cruza la calle a toda velocidad, un auto lo atropella.

A Manuela le será imposible, en toda su vida, superar el dolor de la muerte de su propio hijo. Poco tiempo después, viaja a Barcelona en busca del padre, una búsqueda que no será fácil. No se puede decir mucho más sin spoilers, pero la película involucra la fluidez de género, las dificultades de vivir como mujer. Dicho sea de paso, el monólogo de La Agrado es uno de los mejores en la historia de las películas de Almodóvar.

Ganó el Oscar y el Globo de Oro a mejor película extranjera. Es fácil de ver, pero dolorosa.

Recomendada para: adultos, por la temática, muy dramática.

Quiénes deben verla: fanáticos de Almodóvar (para mi gusto, todos deberían serlo). Quienes deseen ver un drama, con chispas de humor, pero este humor siempre jugando sobre el dolor.

Quiénes no deben verla: quizá las personas que no tengan ganas de ver un drama. En caso de no tener ganas hoy, pensalo mañana; es una película digna de verse.

Puntajes: IMDB - 7.8 de 10; Rotten Tomatoes - 98%; Filmaffinity - 7.1 de 10

La serie de la semana

El cuento de la criada

El cuento de la criada representa la distopía en su máxima expresión. Es una serie difícil de ver, con muy impactantes escenas de violencia y abuso, mental y físico.

Basada en una novela de ciencia ficción, en esta sociedad, la tasa de natalidad del mundo se desploma por la contaminación y las enfermedades de transmisión sexual. Offred es una Criada en la República de Gilead, un estado totalitario y completamente basado en la religión que reemplazó a Estados Unidos. Debido a las tasas de reproducción mínimas, las Criadas son asignadas para tener los hijos de parejas de élite que tienen problemas para concebir. Offred (no es su nombre real: lleva el nombre del comandante, su dueño), tiene su libertad, al igual que la de todas las mujeres, restringida por completo. No puede salir de casa si no es para comprar alimentos; no puede cerrar su puerta; la policía secreta de Gilead observa cada uno de sus movimientos. La manera de reproducirse es completamente extrema y, francamente, espantosa.

Recomendada para: adultos.

Quiénes deben verla: fanáticos de la ciencia ficción; personas no muy sensibles.

Quiénes no deben verla: personas sensibles (es muy gráfica, poderosa y chocante).

Puntajes: IMDB - 8.5 de 10; Rotten Tomatoes - 88%; Filmaffinity - 7.8 de 10

El libro de la semana

La saga de los confines - Liliana Bodoc

¿Conocías a alguna escritora de fantasía argentina? En esta ocasión, no recomendamos un libro sino tres. El género fantástico tuvo una reinvención en nuestro siglo, desde la llegada de J. K. Rowling (y muchas más antes que ella). Esta escritora de nuestro país no se quedó atrás y creó una maravillosa saga.

¿La diferencia con tooodas las otras historias de fantasía? Pese a que Bodoc tiene su saga Tiempo de dragones, con las raíces tradicionales celtas y nórdicas del género, La saga de los confines es muy distinta. Nos sorprende con una reinvención total: en esta ocasión, la inspiración es la tradición latinoamericana. Palabras en mapudungun o náhuatl, el reconocimiento de la conquista desde la fantasía, marcan una obra muy distinta, pero que, a su vez, se devora con avidez. Los libros no son largos, pese a ser tres, y las ediciones de bolsillo hacen que se pueda obtener por un costo no tan alto. Vale la pena.

Narra la conquista de las Tierras Fértiles, con pueblos como los husihuilkes, los zitzahay, los Señores del Sol. La historia abre con presagios de la invasión que llegará desde las Tierras Antiguas, de la mano de los sideresios. Es una historia de pueblos en lucha e incluye todos los elementos clásicos de la fantasía épica: el bien contra el mal, héroes como el guerrero husihuilke Dulkancellin y su hijo Thüngur, viajes y sacrificios, muerte y traición, valentía y cobardía, amor y redención. Las mujeres y hombres tienen la misma importancia y relevancia. Son protagonistas por igual.

"Mi nombre es Nanahuatli -era seguro que el ave la escuchaba y la entendía. -Vengo desde el país de los Señores del Sol... He seguido el paso de los sideresios para llegar a los confines. Es allí donde vive el amor. Se llama Thungür y yo voy a encontrarlo".

Recomendado para: niños, jóvenes y adultos.

Quiénes deben evitarlo: a quienes no les guste el género fantástico.

Quiénes deben leerlo: quienes busquen algo nuevo dentro de la fantasía, distinto de caballeros y dragones.

Puntaje: Goodreads - 4.64 de 5