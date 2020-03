Los padres de la escuela de Nahuelpán realizan una toma pacífica

Los padres de la escuela de Nahuelpán buscan una solución para la falta de transporte hacia la escuela. A los niños se les dificulta acceder y no obtienen respuesta.

Entre las acciones tomadas, solicitaron al delegado que brinde una respuesta por escrito y decidieron quedarse en la escuela hasta que la obtengan.

Actualmente, en la escuela, los docentes están dando clases y concurriendo, pero los únicos niños que acuden son los que viven en Nahuelpán.

Solamente les han dicho que "todos saben del reclamo, que todos están haciendo acciones para que se garantice el transporte". Sin embargo, los padres piden una respuesta más inmediata, ya que, en este momento, los chicos están perdiendo días de clase.

"Ellos dicen que se necesitan plazos, entre 60 y 90 días, para licitar el transporte", declaró una representante. "No es la primera vez que pasa", comenta.

Los reclamos se han hecho años anteriores, pero, sin embargo, año tras año vuelve a ocurrir algo similar. El año pasado, fueron otros padres los que solicitaron que esto no volviera a ocurrir en 2020.

"Sentimos como que no significamos nada, nuestros reclamos no son escuchados. Por eso, tomamos la decisión de hacer una denuncia pública, que también la vamos a presentar en un rato más en Tribunales, porque todo lo que prometen no se cumple", expresaron.