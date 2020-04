¿Por qué el Ministerio de Salud de Chubut no considera obligatorio el uso de barbijos?

Puratich remarcó que la indicación "varía según la situación epidemiológica de cada provincia" y en esta etapa en Chubut no es necesario que sea considerado obligatorio.

En el parte diario de hoy de la situación de la pandemia de coronavirus en la provincia del Chubut, el Ministerio de Salud agregó una aclaración con respecto a la utilización de barbijos o cubrebocas.

Desde el área que conduce Fabián Puratich, destacaron:

"En los escenarios epidemiológicos con transmisión comunitaria es decir en aquellas regiones donde actualmente se reportan casos de COVID19 sin identificación de un nexo epidemiológico, la utilización de una mascarilla, barbijo casero, cubreboca, barbijo social o comunitario, se considera una herramienta complementaria a las medidas de prevención y control de COVID 19 y otras infecciones respiratorias, que ya se conocen como eficientes y efectivas: aislamiento, distanciamiento físico y lavado de manos con agua y jabón. Requiere la utilización y manejo correctos y apropiados, entendiendo que la finalidad es contribuir a la protección de quienes se encuentran alrededor y NO la falsa seguridad de autoprotección, ya que su utilización NO reemplaza las medidas de prevención mencionadas antes. Al día de hoy, la provincia del Chubut es una de las 3 jurisdicciones que no han reportado casos, no se ha confirmado la presencia de COVID 19, por lo cual en este escenario actual su utilización no resulta de uso obligatorio".

Durante la conferencia de prensa del Comité de Crisis, Puratich subrayó: "En esta etapa de nuestra provincia no es necesario y lo que hay que aclarar es que nada reemplaza las medidas que hay que tomar: distanciamiento social, el aislamiento, lavado de manos, higiene de las superficies, como cubrirse ante un estornudo o la tos". El barbijo "es algo anexo para no contagiar a otro y no es para protegerse uno mismo".

"Varía según la situación epidemiológica de cada lugar la indicación que tiene que tener", especificó el funcionario. Por eso sucede que en algunos lugares se aconseja o se considera obligatorio y en otros no.