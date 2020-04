'Momi' Pugh: "Agradecer a los comercios que nos sostienen y apuestan a la producción local"

La productora del CAPEC señaló que no son ajenos a la situación actual por el coronavirus, pero dejó en claro que "tenemos que hacer bien las cosas y hacer caso a las limitaciones por nuestro bien".

Norma 'Momi' Pugh relató la difícil situación que atraviesan los productores locales en medio de la pandemia de coronavirus, producto de las medidas restrictivas adoptadas como prevención.

En su caso, depende del CAPEC para poder elaborar sus productos y al estar cerrada la sala "estamos trabajando con lo que nos queda". "Es muy difícil la parte burocrática que tenemos que tener para que nos dejen circular, para contar con el permiso de circulación y de trabajo", subrayó.

"El tema puntual es que las economías están afectadas. Con toda la buena voluntad he hablado con la gente de producción del municipio para ver cómo vamos a seguir. Se está haciendo lo posible para que podamos continuar pero va a llevar tiempo, también para tener los insumos porque no está viniendo el transporte con materias primas que nosotros usamos", explicó 'Momi'. De todas maneras, aclaró que las complicaciones para conseguir los insumos venía desde antes.

"Sabemos que esto va a durar un tiempo largo y va a costar mucho reinsertarnos en el circuito que habíamos armado los productores. Quiero agradecer a los comercios que hoy por hoy nos sostienen y apuestan a la producción local".

A pesar de esto, transmitió en su mensaje la importancia de respetar las medidas para cuidarse y también llamó a ser solidarios con quienes lo necesitan. Reconoció que a veces ella misma se enoja con las restricciones "pero es parte de cuidarnos". "Este tiempo es de solidaridad, de acompañar a las personas que están peor que nosotros. Vemos gente que tiene un montón de necesidades y muchas veces si no pasan este tipo de cosas no nos damos cuenta o no nos hacemos cargo", destacó.

"Hoy no puedo salir a los medios a exigir algo cuando toda la comunidad, la Argentina y el mundo estamos pasando por esto", reflexionó Pugh. "Hoy las autoridades nos piden respetar lo mejor posible el quedarnos en casa, salir para lo necesario y volver, no salir con chicos, no salir con gente mayor. Una vez en la vida tenemos que hacer bien las cosas y hacer caso a las limitaciones por nuestro bien", agregó.