Ingreso familiar de emergencia: desde hoy se puede consultar quiénes son beneficiarios

Esta mañana, ANSES habilitó en su sitio web el trámite para consultar quiénes son los beneficiarios del bono de $10000 otorgado como Ingreso Familiar de Emergencia cuyo trámite haya sido aprobado.

En el sitio web https://www.anses.gob.ar/, se deberá ingresar el DNI para ver el estado del trámite y, luego, el número de cuenta bancaria y de CBU, con el fin de recibir la transferencia correspondiente.

A partir de este sábado, deberán ingresar los titulares de DNI terminados en 0 y 1; el domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3; el lunes 13, los terminados en 4 y 5; el martes 14, los finalizados en 6 y 7; y el miércoles 15 deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.

Recordemos que solo acceden a este bono personas que se encuentren en la situación en que ni ellos ni los integrantes de su grupo familiar perciban ingresos de un trabajo en relación de dependencia público o privado; que no sean monotributistas de categoría "C" o superior, o del régimen de autónomos; y que no tengan ninguna prestación de desempleo.

Aquellas personas que no puedan llegar a inscribirse en esta primera fase, podrán hacerlo en la fase de inscripción para beneficiarios no bancarizados, que será anunciada en los próximos días.

Para las personas que prefieran cobrar por otros medios, ANSES informó que "podrán elegirlos a partir del jueves 16, entrando también en la página web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana".

Cronograma: