Preocupación de pequeños comerciantes de Esquel por la situación de contingencia

Victoria Hernández y José María Canales son comerciantes de Esquel que contaron que la mayoría de dueños de locales están con pagos atrasados, buscando financiación y planes de pago para mejorar la situación.

En particular, la preocupación es en los negocios de menor tamaño, como kioscos, almacenes de barrio y pequeñas tiendas. También hay muchos locales nuevos que debieron detener sus actividades.

"Queremos que no cierren más negocios".

La cámara inmobiliaria dijo que podrán arreglar el tema de alquileres directamente con cada dueño para ver el tema de los pagos: los comercios están abiertos pero no tienen movimiento y quienes tienen sus locales cerrados están preocupados por los empleados y por la posibilidad de despidos. Por ahora, eligen no despedir a nadie, y expresaron que solo lo harán en caso de deber cerrar de manera permanente: sin embargo, no cuentan con los fondos para realizar los pagos, ya que el préstamo gubernamental para pago de sueldos comienza a correr a partir del mes próximo.

Tuvieron, a su vez, varios problemas con las páginas web de permisos, para permanecer abiertos y para las personas que hacen delivery desde sus locales. El cambio de horario los afectó, ya que a veces la gente no se entera de que solo pueden abrir hasta las 19:30, en particular, la gente mayor. Por lo tanto, reciben llamados después de hora y no pueden preparar pedidos ni entregas. Además, hay nuevos hábitos, ya que los consumidores tuvieron que averiguar por la posibilidad de delivery en lugar de ir a comprar, comenzar a hacer pedidos de distintas maneras, entre otros.

En este momento, están intentando brindarse ayuda entre todos y presentar proyectos al gobierno para evaluar distintas posibilidades. Sin embargo, consideran que el estado debe estar presente: "Ayudarnos entre todos, para cuidar que nadie cierre los negocios".

El fin de semana pasado, enviaron uno de dichos proyectos al municipio para poder ir flexibilizando la apertura de los locales que están cerrados. Aún no recibieron respuesta.

"Nos quieren ayudar, pero, a la vez, ellos tienen que ser intermediarios: porque el proyecto nuestro, lo que nosotros les decíamos, es que lo manden a provincia, para que provincia apruebe lo que nosotros queremos hacer".

La salud, para ellos, es un pilar fundamental y lo que quieren es compatibilizar sus actividades con los protocolos, "con absoluto resguardo y respeto de las normas sanitarias", explicaron. Han asistido a charlas brindadas por profesionales sobre las medidas de protección y resguardo.

Además de esto, reclamaron acerca de las prácticas de algunos comercios de mayor tamaño y otras irregularidades.

La asociación está constituida formalmente e invitaron a los demás comerciantes, de todos los rubros, a sumarse, compartir sus inquietudes y pedir asistencia.

