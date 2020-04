Chubut continúa sin casos de coronavirus

Según el reporte vespertino del 12 de abril, en Argentina se han confirmados 66 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.208 positivos en el país. Del total de esos casos, 821 (37,3%) son importados, 766 (34,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 318 (14,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

La provincia del Chubut continúa sin casos confirmados de Coronavirus.

Continúan como casos sospechosos 3 pacientes (2 CS con NE y 1 IRAG). A partir del 2 de abril, las pruebas diagnósticas se realizan en dos nodos de la Red de Laboratorios provincial de Salud Pública.

Al día de hoy, un total de 602 viajeros se encuentran cumpliendo el aislamiento preventivo; se incluyen personas procedentes del exterior, de CABA, Provincia de Bs As, Córdoba, Chaco, Santa Fé, Río Negro y Tierra del Fuego. Son 2.804 las personas en nuestra provincia que han finalizado su aislamiento, habiendo cumplido los 14 días de aislamiento preventivo y obligatorio desde su regreso de las zonas riesgo.

Desde el primer Reporte Diario provincial emitido el 12 de marzo han transcurrido dos periodos de incubación/ periodos de aislamiento de las 104 personas que se mencionan en dicho reporte. Ello permite a partir de ahora estimar lo mismo en cada día subsiguiente, alejándonos de la posibilidad de transmisión de COVID 19 a partir de la llegada de viajeros reportados y autoreportados.

Medidas de Intervención.

1- Aislamiento preventivo de viajeros Aquellos residentes que regresan del exterior del país así como las jurisdicciones de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Chaco, Santa Fé , Tierra del Fuego y Río Negro. Se indica permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos, sociales, durante los 14 días siguientes al regreso a la provincia. Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber transitado en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado, se insta a la población a que haga una consulta médica de inmediato, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto físico- social. El monitoreo de los individuos que al regreso a la provincia se autorreportan o se identifican para iniciar el aislamiento preventivo por 14 días, estará a cargo de equipo local de epidemiologia.

2- Vigilancia epidemiológica. En el contexto epidemiológico actual la provincia del Chubut continúa sin casos confirmados y sin circulación viral por lo cual se mantiene la definición epidemiológica sin modificaciones. La actualización de la definición de caso sospechoso en página web de Ministerio de Salud de Nación se encuentra enmarcada en escenarios de transmisión local o comunitaria del virus SARS COV2. Definición de caso sospechoso.

a. Toda persona que presente Fiebre y uno o más síntomas respiratorios (Tos, Odinofagia, Dificultad respiratoria) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica Y en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID19 Ó tenga un historial de viaje fuera del país así como toda persona procedente de la ciudad CABA, provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fé y Río Negro.

b. Todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave sin otra etiología que explique el cuadro clínico

Manejo de caso sospechoso.

Al momento epidemiológico actual, para los casos sospechosos (CS) que cumplen con la definición de caso, es importante la evaluación clínica del mismo a fin de decidir la internación o el manejo ambulatorio hasta la definición diagnostica, con el objetivo de preservar la disponibilidad de camas del sistema de salud y el riesgo de diseminación. Luego, la valoración de cada caso en particular. Los casos leves serán monitoreados por el equipo de salud, mientras cumple el aislamiento en domicilio con pautas de distanciamiento físico y pautas de alarma.

Pautas de Aislamiento en domicilio:

▪ Ventilar ambientes frecuentemente durante el día.

▪ Mantener distanciamiento físico entre las personas (mínimo 1 metro e idealmente 2 metros).

▪ Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

▪ No tocarse la cara ▪ Cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar

▪ No compartir el mate o bombillas o vasos y cubiertos.

▪ Desinfección de superficies: desinfectar las superficies de mayor contacto: teléfonos, celulares, mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. La desinfección debe ser diaria, utilizando solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1% (lavandina) o alcohol al 70%.

▪ Si presentan fiebre (38° o más) realizar la consulta (telefónicamente si es posible) al sistema de salud refiriendo el antecedente de viaje, para coordinar y priorizar su atención.

IMPORTANTE: Utilización de Barbijo casero/cubreboca/Barbijo social. En los escenarios epidemiológicos con transmisión comunitaria es decir en aquellas regiones donde actualmente se reportan casos de COVID19 sin identificación de un nexo epidemiológico, la utilización de una mascarilla, barbijo casero, cubreboca, barbijo social o comunitario, se considera una herramienta complementaria a las medidas de prevención y control de COVID 19 y otras infecciones respiratorias, que ya se conocen como eficientes y efectivas: aislamiento, distanciamiento físico y lavado de manos con agua y jabón. Requiere la utilización y manejo correcto y apropiado, entendiendo que la finalidad es contribuir a la protección de quienes se encuentran alrededor y NO la falsa seguridad de autoprotección, ya que su utilización NO reemplaza las medidas de prevención mencionadas antes. Al día de hoy, la provincia del Chubut es una de las 3 jurisdicciones que no han reportado casos, no se ha confirmado la presencia de COVID 19, por lo cual en este escenario actual su utilización no resulta de uso obligatorio.