Gibbon y Alcucero quedaron presos por el robo a Bújer

En horas de la mañana, en sede de Tribunales, se llevó a cabo una audiencia de control de detención, comunicación de la apertura de la investigación, y se trató las medidas cautelares que solicitó el representante del Ministerio Publico Fiscal.

En el día de ayer, Gastón Ezequiel Gibbon y Marcos Andrés Alcucero ingresaron al domicilio de la familia de Darío Bujer en la Avenida Irigoyen frente a la Sociedad Rural, aprovechándose que con motivo de la pandemia se sabía que la familia no estaba en esa vivienda, lo que fue considerado por el fiscal como un agravante similar a un aprovechamiento de catástrofe.

En esas condiciones forzaron la puerta de ingreso al domicilio particular y se apropiaron de bienes aun no recuperados porque dividieron el robo en dos etapas, aproximadamente a las 15 hs se llevaron un televisor de grandes dimensiones y dinero en efectivo. Al ver que no tuvieron inconvenientes al tiempo regresaron por más y ya adentro de la vivienda fueron detenidos infragancia por la policía que asistió por el aviso que realizó una vecina que vio que se llevaban los elementos robados en un vehículo que habían estacionado a la vuelta de la casa.

Además, quedó acreditado que los dos imputados ya habían violado la cuarentena con anterioridad, ya tienen ambos actuaciones por infringir el artículo 205 del código penal.

En este caso se va a resolver en los próximos días si es del fuero federal o en su caso también de la justicia ordinaria, pero en cualquier variante no deja de ser un agravante que fue tenido en cuenta por el fiscal y el Juez ya que revela que en estos días solamente los imputados no respetan la ley y se dedican a delinquir.

Ante todo esto, con un caso de fragancia, violando la ley penal en varios artículos, sumado al robo agravado por haberse realizado en una catástrofe como la pandemia, el Juez Jorge Criado hizo lugar al pedido del Fiscal Guillermo More y los dejó presos en la comisaria, por ahora por 30 dias, pero por los motivos esgrimidos y tenidos en cuenta por el juez seguramente por todo el proceso que es de 6 meses.

El Juez ordenó medidas preventivas para y con los detenidos por el tema del coronavirus, que se estarían llevando a cabo en estos momentos antes de encerrarlos en la comisaria.