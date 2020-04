"Hemos sido totalmente discriminados y esperamos que lo resuelvan"

En diálogo con Red43, Miguel Gómez, intendente de Gobernador Costa, manifestó sus sensaciones respecto a la ausencia de su localidad en el decreto que establece el reparto entre los municipios de los 50 millones de pesos de Aporte del Tesoro Nacional (ATN) que recibió la provincia. Por tal motivo, hoy habrá una sesión especial en el Concejo Deliberante local para "emitir un proyecto de declaración en repudio por no figurar en el reparto de ese ATN", explicó Gómez.

"Pediremos las razones por las que no fuimos incluidos y solicitaremos que nos incluyan", agregó el jefe comunal. ¿El motivo?: "Quiero pensar que es un error, para nada creería que son asuntos que tengan que ver con el color político". "Ha habido un error, que es grave porque en esta situación delicada en la que estamos por la pandemia, todos los municipios tenemos más demanda y los recursos han menguado. Todo eso hace que necesitemos el dinero y Costa lo necesita del mismo modo que el resto de las comunidades", consideró.

"Emití las notas de reclamo cuando vi el decreto del gobierno provincial. Hice la suma y vi que daba 50 millones, con lo cual mi reacción fue de sorpresa. Me pareció inaudito, insólito no estar ahí".

Gómez comentó que José María Grazzini le contestó ayer a las 21:30 vía WhatsApp: "Me dijo que iba a ser revisado hoy martes. Estoy a la espera de qué sucede con eso". "Se puede observar que no ha habido una normativa para la distribución. No sé hizo el análisis de población o coparticipación, se hizo de manera arbitraria, discrecional", analizó el intendente. "No está bien, los recursos deben ser de acuerdo a las necesidades. En política siempre hay favoritismos aunque no debería, ha sido muy burdo", prosiguió.

"En el departamento Tehuelches somos 3 localidades, Costa es la más poblada. Estaba dispuesto que Costa reciba 0 pesos, José de San Martín $200.000 y Río Pico un millón".

El mandatario municipal sostuvo que ese dinero debería ser distribuido "teniendo en cuenta el índice poblacional, pero no se acercó para nada a eso y ahí está el enojo de tantos intendentes". "No sé en qué se basaron, hemos sido totalmente discriminados y esperemos que lo resuelvan y entiendan que tenemos necesidades como tantas otras localidades de la provincia del Chubut", concluyó.