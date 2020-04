El Instituto Futaleufú se expresa ante la aplicación de la Cuarentena Administrada

El Instituto Futaleufú, las instituciones, asociaciones, agrupaciones políticas, sociales, económicas y vecinos en general abajo firmantes hacen llegar la siguiente Carta Abierta al Intendente Municipal de Esquel, Sergio Ongarato y por su intermedio al Gobernador de la Provincia de Chubut Mariano Arcioni, relacionada con la aplicación de la Cuarentena Administrada.

CARTA ABIERTA AL INTENDENTE DE ESQUEL SERGIO ONGARATO Y POR SU INTERMEDIO AL GOBERNADOR DE CHUBUT MARIANO ARCIONI

Los abajo firmantes, instituciones y organizaciones sociales, políticas, económicas, sindicales y culturales vecinos y vecinas de Esquel, venimos a expresarle que:

El cumplimiento que de manera colectiva hemos asumido responsablemente del aislamiento social preventivo, ha permitido que hasta el momento no se hayan registrado casos positivos de COVID 19. Las condiciones de aislamiento efectivo logrado permitirían encuadrar a nuestra comunidad, como a otras de la región, dentro de las condiciones especiales para asumir un período de cuarentena administrada, de acuerdo a los establecido en el decreto de necesidad y urgencia 355/2020 dispuesto por el señor Presidente de la Nación Alberto Fernández, específicamente en sus artículos 2 y 3.

Si bien entendemos que no estamos exentos de que en algún momento el virus ingrese en nuestra comunidad, la no circulación comunitaria del mismo nos permite inferir que -de mediar algunas condiciones dispuestas por el estado provincial y acompañadas por el estado municipal-, podemos continuarla con un monitoreo constante durante el tiempo que se mantenga la cuarentena nacional y hasta mejorar nuestra situación de aislamiento profundizando los controles de ingreso a la ciudad. Nos moviliza el propósito de animar un debate colectivo del que pueda surgir la iniciativa más representativa y atada al objetivo de continuar sin contagios.

Antes de enunciar nuestras propuestas queremos señalar algunas preocupaciones que vivimos en nuestra vida cotidiana:

1) entendemos que determinadas medidas adoptadas hasta el momento están transitando el peligroso límite que media entre la seguridad y los excesos violatorios de la libertad individual. No logramos encontrar los argumentos suficientes que justifiquen, por ejemplo, un desmedido nivel de control del tránsito de los ciudadanos en el radio céntrico de Esquel, cuando aún no hay circulación del virus y las fronteras están cerradas. Rechazamos cualquier intento de instauración de un “estado policial”, latente en algunas intervenciones desmedidas e injustificadas de la policía provincial. La gran mayoría de los ciudadanos hemos comprendido la necesidad de cumplir las medidas preventivas y así lo seguiremos haciendo todo el tiempo que sea necesario. Está demostrado que el miedo no sólo que no educa, sino que enferma a las personas y a las sociedades. No necesitamos que se nos esté diciendo que camino tomar para ir a comprar o en qué negocio debemos hacer nuestras compras, por solo citar algunos ejemplos. Somos ciudadanos que podemos asumir nuestras responsabilidades, también en la emergencia.

2) advertimos que el actual estado de emergencia sanitaria puede poner en riesgo la continuidad de otras prácticas de salud pública también sustanciales. Nuestro hospital está reduciendo al mínimo las consultas y tratamientos, también prioritarios para la salud de los niños y población en riesgo. Nos preguntamos si es imposible continuar las medidas de seguridad por el COVID19 y a la vez ir retomando aquellas otras atenciones de salud que no deberían perder prioridad.

3) también nos desvela la situación de muchísimas familias que no tienen otra manera de subsistir en el actual esquema de economía primarizada en crisis de Chubut agravada por la pandemia, que no sea la de generarse a duras penas sus propios ingresos mediante trabajos temporarios. Ni hablar de los cientos de trabajadores que viven de actividades netamente estacionales. Si a eso le sumamos los incumplimientos y la incertidumbre en los pagos de salarios del gobierno provincial, como así también el resto de las obligaciones de pago, el horizonte se oscurece aún mucho más.

Señor intendente, apelamos a su compromiso comunitario con la vida de quienes habitamos Esquel y le pedimos que considere y extienda este pedido al Sr. Gobernador de Chubut para que en la ciudad de Esquel se instrumente una cuarentena administrada con monitoreo permanente, en las condiciones que establece el DNU355/2020 y para cuya puesta en marcha proponemos los siguientes criterios:

1) Mantener e incrementar los controles sanitarios en todas las vías de acceso (nacionales, provinciales y vecinales) de nuestra localidad estableciendo un corredor sanitario seguro que se puede ampliar o reducir de acuerdo a la aparición de infectados. Estos controles deben ser rigurosos en el cumplimiento de cuarentenas de aquellas personas, sin distinciones, que provengan de regiones que tienen circulación comunitaria de COVID19 y que por razones justificadas deban ingresar a nuestra localidad. La circulación entre comunidades vecinas puede permitirse cuidando específicamente los controles interjurisdiccionales, que deberá disponer la provincia con el resto de las comunidades. Los motivos de circulación ya no serán únicamente los considerados esenciales, sino que también pueden referir a otros aspectos de las relaciones comunitarias, sociales y económicas, siempre y cuando no trasgredan los límites geográficos que se establezcan entre jurisdicciones. El control de cargas y transporte de mercadería debe ser estrictamente controlado cuando quienes trasladan las mercaderías provengan de zonas con circulación de COVID19 y hacer cumplir todos los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. En el caso del envío terrestre de mercaderías desde nuestra zona hacia otras, deberá instrumentarse un sistema de posta con las provincias aledañas a fin de evitar posibles vectores de contagio.

2) Instrumentar el funcionamiento ad-hoc de un consejo epidemiológico zonal integrado por profesionales del sistema público que, articuladamente con la autoridad provincial, asesore a los municipios respecto de medidas de prevención e información de seguimiento del estado sanitario de la población. Este consejo es quien deberá dictaminar cuáles son las mejores prácticas comunitarias para desarrollar la vida cotidiana sin ponernos en riesgo sanitario.

3) Retomar, con la correspondiente asignación de medios para ello, las prácticas habituales del sistema de salud pública cuya discontinuidad puede generar agravamientos de otros problemas sanitarios y sociales.

4) Mantener la restricción de actividades que el Ministerio de Salud de la Nación establezca como de cumplimiento inevitable y analizar la adecuación de todas las actividades individuales y colectivas públicas que puedan ser flexibilizadas.

5) Retomar las actividades económicas tradicionales de la comunidad con las restricciones que dictamine el consejo epidemiológico zonal y direccionar los esfuerzos administrativos, políticos y económicos a revertir la acuciante realidad económica actual.

Esperamos su pronta respuesta, atentamente. Adhieren:

Instituto Futaleufú; Asociación Docentes Universitarios (ADU) Sede Esquel; Lis Aguirre (Concejal Bloque Partido Justicialista); SOEME y ZO; Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente N° 809 Esquel; ATE Esquel; Tomás Pessac (Director Nacional de Politicas Publicas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Binomio Provincial Movimiento Evita Chubut, Mauricio MasErica Pineda; CTEP (Central de trabajadores de la Economía Popular); CTA de los Trabajadores Chubut; ATECH Regional Oeste; Delegación Noroeste del Colegio de Trabajadores Sociales de Chubut; Biblioteca Popular Tolkeyen; Mutual Obrera del Chubut; Francisco Alvez; Javier Comparada; Adrián Pautasso; Horacio Iturrioz; Marisa Pinelli; Damián Villanueva; Javier Sanca; Nelson Muzze; Jorge Oriola; Anelén Benítez; Omar Daher; Enrique Monay; Francisco Peralta; Cecilia Jurado; Olga Burgueño; Patricia Berra; Oscar L. Pacheco; Jorge Enrique Ledesma; Vicente Calvo; Monica I. Oliviero, Reinaldo Benítez; Mariela Llanquinao; Ana Berra; Nancy Márquez; Paula Martín; Silvina Borgia, Roberto Rodríguez Cocco...