El colectivo que traía estudiantes "no tenía autorización y no fue coordinado con autoridades"

Esta noche se prohibió el acceso a Chubut a un colectivo que traía estudiantes desde Córdoba hacia Esquel, Trevelin, El Hoyo y Lago Puelo, entre otras localidades de la provincia.

El jefe de la Unidad Regional Esquel, Víctor Acosta, dio detalles sobre por qué no dejaron que entre a territorio provincial: "No van a ingresar por las restricciones y por el modo en que se hizo el transporte. No fue coordinado con ninguna autoridad de Salud ni de Seguridad". En este sentido, el Comisario Mayor explicó: "No tienen autorización de ingreso a la provincia, no tienen el protocolo de salud activado, no tienen la declaración jurada y no tienen la certificación médica".

"Los choferes dicen que no saben adonde van a esos pibes ni quién los contrató".

"Por ahora quedan detenidos ahí (en el límite interprovincial) a espera de activar el protocolo médico, la frontera está cerrada para personas que no son de acá", precisó Acosta. En este caso, aclaró que "tienen domicilio acá pero deberían haber cumplido la cuarentena donde estaban".

Por último, sostuvo que el incidente será denunciado: "Vamos a presentar una denuncia en la Fiscalía, alguien va a tener que hacerse cargo de esta cuestión".

Este hecho tuvo lugar justo durante la noche en que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Chubut. Se trata de un hombre oriundo de Comodoro Rivadavia que cumplía con el aislamiento preventivo tras haber regresado de Brasil.