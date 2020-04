Grazzini pidió empatía y aseguró que "nadie puede prohibirle el ingreso a ningún chubutense"

El ministro de Gobierno se refirió al micro con estudiantes que llegó a la cordillera, ratificó que la Provincia no había sido informada y pidió a la sociedad que comprenda la situación de los habitantes de Chubut que se encuentran en otras provincias.

El ministro de Gobierno de Chubut, José María Grazzini, se refirió a la situación del colectivo con 13 estudiantes de la cordillera que quedó varado en el límite con Río Negro durante toda la noche y que al mediodía pudo llegar a Esquel.

Al respecto, el funcionario explicó: "Padres que estaban nerviosos por la situación decidieron contratar una combi para traer a sus hijos. Consiguieron el permiso nacional y se trasladaron en los horarios de la mañana como está establecido". El problema se generó porque "este transporte llegó sin informar a la provincia. A la una de la madrugada no teníamos conocimiento".

"De 7 a 12 están abiertos los ingresos de la provincia para poder controlar sanitariamente y activar el protocolo de poner en aislamiento a las personas que llegan para tener el control y obligar a que se haga la cuarentena".

"Son ciudadanos de Chubut, durante la mañana se hizo el operativo de salud y fueron a su lugar de residencia para cumplir con el aislamiento preventivo", agregó el ministro. Pidió a la sociedad "entender la situación es extraordinaria que nos toca vivir a todos". "Tenemos que tener la empatía de forma racional y humana para entender que a cualquiera de nosotros nos pudo haber pasado que esta cuarentena nos encuentre fuera de la provincia por cuestiones de salud, de vacaciones, de trasladar a un hijo a que se instale a estudiar", resaltó Grazzini.

"Hay muchas personas que se encuentran fuera de la provincia, que están muy angustiados y están lejos de toda su familia habiendo transcurrido toda su vida en Chubut".

En el mismo sentido, dejó en claro que quienes tengan domicilio en Chubut podrán ingresar: "Nadie tiene la posibilidad de prohibir el ingreso de ningún chubutense ni de ninguna persona que habite esta provincia. Sí lo que podemos hacer es controlar". "Desde el primer día hemos tenido el control y el contacto con todas las personas que llegaron. Por eso somos la única provincia que ha tenido más de 3000 personas en aislamiento y se hace el seguimiento de todos ellos", explicó.

Siguiendo en la misma línea, el funcionario resaltó: "Existe un gobierno nacional que emite los permisos nacionales de tránsito. El país sigue siendo uno, es federal y evidentemente no queda claro el mensaje del presidente: no podemos creer que porque hay una pandemia nos tenemos que cerrar y no dejar entrar a nuestros propios compatriotas".

"Es racional el miedo que pueden tener muchos chubutenses que tienen a sus hijos fuera de la provincia".

Contó que alrededor de 1.500 chubutenses continúan en otras provincias y "vamos a seguir trabajando pensando fundamentalmente en los adultos mayores y en las personas derivadas por salud que se encuentran fuera de la provincia pasándola muy mal". Aseguró que muchos se encuentran angustiados y padecen complicaciones económicas. "Esa gente tiene la necesidad de llegar a su casa para hacer la cuarentena", enfatizó Grazzini.