Familia esquelense varada en San Martín de Los Andes: fueron por trabajo y no consiguen permiso para volver

Tienen familiares que podrían ir a buscarlos desde Esquel, pero no obtienen una respuesta de las autoridades.

Ricardo Llancapani viajó con su mujer y su pequeño hijo a San Martín de Los Andes para trabajar en turismo. Se fueron de Esquel en febrero y en ese lugar los encontró la cuarentena obligatoria sin poder terminar la temporada por la contingencia. Además, tienen otra hija de 11 años que está en Esquel con su abuela y también por ella desean regresar cuanto antes.

"Cuando nos trajeron para volver a tomar el micro no pudimos agarrar ninguno porque era 21 de marzo. Intentamos volver por todos los medios y no nos han permitido", relató Ricardo. Sus padres tienen auto y podrían ir a buscarlos, pero no les conceden el permiso para circular.

"Mi familia nos podría venir a buscar en un vehículo pero no nos dejan".

"Necesitamos una autorización para que nos dejen pasar en las 3 provincias", indicó. Agregó que "han pasado micros de Neuquén a Chubut pero no se desviaron a San Martín".

¿Cómo viven allá? Pastores de una Iglesia Evangélica les brindaron un lugar con cocina, una habitación y un baño. Sin embargo, carecen de otras comodidades como calefacción. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad neuquina les otorgó asistencia.

En el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal tampoco pudieron darles una solución: "La respuesta fue que tengo que tramitar el permiso a nivel provincial y ver si nos autorizan para ir al Paralelo 42°". "Por este medio quiero ver de qué forma el Gobierno del Chubut me puede ayudar para transitar por Neuquén, Río Negro y poder ingresar a Chubut", reclamó Ricardo.

