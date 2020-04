Comerciantes siguen esperando respuestas: "De esta forma no sobrevivimos"

En una conferencia de prensa brindada esta mañana, la Asociación de Comerciantes y Afines de Esquel volvió a mostrar su malestar y preocupación por la falta de respuesta de las autoridades ante las problemáticas de los integrantes de la institución. "Tiendas, jugueterías, zapaterías, bazar, ópticas, distribuidoras pequeñas, vidrierías, peluquerías, talleres en general. Son muchísimos rubros a los que no se les ha dado ninguna respuesta", indicó el presidente, Javier Comparada.

"Venimos haciendo gestiones de todo tipo y no hemos recibido respuesta. Llamamos a la reflexión de las autoridades: intendente, concejales y diputados para que nos den una respuesta porque de verdad la gente la está pasando muy mal".

"Los que viven de su negocio están desesperados", remarcó Comparada. A pesar de que se reunieron con el intendente, concejales y diputados provinciales cordilleranos, "ninguna de estas gestiones ha dado resultado". "Nos vemos en la necesidad de hacer público esto. Todas las gestiones que hicimos hasta acá no pueden haber sido en vano", lamentó el comerciante.

Dejó en claro que no hay identificaciones partidarias en el reclamo: "Nosotros hicimos la campaña de tapar las vidrieras para visibilizar la situación. Esto lo conforma gente de diversos partidos políticos, no tiene pertenencia de ningún tipo ni la intención de perjudicar a ninguna autoridad. No estamos haciendo politiquería barata como dijo en algún lado el intendente". "Si no nos mata el coronavirus nos va a terminar matando otra cosa porque no vemos de qué forma vamos a salir de esto", graficó Comparada.

"Pedimos que haya algún tipo de alivio para el sector comercial para que al menos pueda abrir su negocio por algunas horas por delivery o atendiendo una persona por hora para que tengan algún ingreso y puedan pagar algún gasto".

Ante la ausencia de una solución, decidieron cambiar la estrategia: "Planteamos a nuestros asociados que ellos mismos por su cuenta lleven las notas y planteen sus situaciones a los funcionarios para que se encuentren cara a cara con el problema". "Los funcionarios no nos responden, la Cooperativa tampoco y empezamos a ver otra forma y que se encuentren directamente con el problema", explicaron.

La palabra de Comparada:

Por su parte, Fabián Palomeque que es electricista subrayó que al estar cerrados los comercios que suelen requerir sus servicios "podemos trabajar un poco" pero la demanda "bajó mucho". "La perspectiva no es muy buena y no tener ninguna respuesta complica la situación", añadió.

Por otro lado, Fracisco Alves consideró: "La Coop. 16 y la Municipalidad abrieron sus puertas porque necesitaban recaudar y nosotros estamos en la misma situación". Por lo tanto, el pedido pasa por la posibilidad de abrir "otro tipo de actividades. Llevamos 31-32 con los locales paralizados".

"De esta forma no sobrevivimos", aseguró Alves. "Estamos todos igual y necesitamos que se entienda, siempre respetando las cuestiones de salud porque no queremos contagiarnos ni contagiar a nuestra familia", manifestó.

A su vez, sostuvo que es necesaria la apertura de los locales porque el delivery "no tiene la misma demanda".