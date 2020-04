Excombatientes de Malvinas izaron la bandera en la Plaza San Martín

Este jueves 2 de abril al mediodía, el Intendente Sergio Ongarato y excombatientes de la Guerra de Malvinas, realizaron el tradicional izamiento del pabellón nacional en la Plaza San Martín.

Por supuesto que fue un acto atípico, por la falta de vecinos, familiares y amigos, por los motivos de público conocimiento que incumbe el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Sin embargo, no faltó la oportunidad para izar la bandera, cantar el himno nacional y conmemorar la fecha tan importante en la historia argentina.

El particular, Ongarato expresó que hoy "estamos en una guerra distinta. Ellos podían ver y escuchar al enemigo. Nosotros no nos damos cuenta ni cuándo ni como va a tacar. La batalla que tenemos que dar es muy distinta, pero tenemos que protegernos entre todos. La mejor manera es quedarnos en casa. Por eso hacemos un acto muy reducido con héroes de Malvinas, que se han encargado de mantener viva la memoria".

Jorge Fernández, presidente del centro de excombatientes, agregó: "Los mismos veteranos nos mandaban videos cantando el himno nacional. Estamos orgullosos, aunque estemos solos, cantar el himno nacional. En recuerdo de nuestros caídos, que es lo más sensible. Esos 632 soldados que dieron su vida por la patria. La gente en las redes y toda la comunidad de Esquel, la Comarca y la Provincia, no me dio a basto el celular para recibir infinidad de gente que no conocíamos. La gente nos acompañó de forma multitudinaria y embaderó sus casas, que era lo que queríamos".