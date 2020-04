Massoni se comprometió a tomar medidas que flexibilicen el funcionamiento de los comercios

El miércoles por la tarde, el Ministro de Seguridad presenció una reunión con la Cámara de Comercio en Esquel, donde se comprometió a tomar medidas que ayudarán de manera positiva a los comercios que tienen ciertas restricciones por la prevención al Covid-19.

Según indicaron desde la CAMOCH, en poco tiempo se anunciarán medidas para poder progresivamente habilitar la apertura de algunos rubros comerciales específicos. Los principales temas tratados fueron los siguientes:

Los controles que se realizan en la portada, la asistencia y colaboración brindada por CAMOCH al personal policial.

La Situación Sanitaria y económica del oeste de Chubut.

La gestión de motocicletas para la policía de Esquel que permitan llegar a lugares de difícil acceso en barrios periféricos.

Además, agregaron:

Consideramos y solicitamos que el único permiso de circulación en la provincia sea a través de la pagina web del Ministerio de Gobierno de Chubut y no se de curso al permiso nacional ya que no contempla cada caso en particular como sí lo hace el de nuestro territorio provincial. También se trató la flexibilización y ampliación de las excepciones de apertura de comercios.

Por último, el ministro Massoni se mostró muy entusiasmado por la implementación de terminales electrónicas de pago de ultima generación en Esquel ya que permiten el pago con tarjeta por proximidad como en los comercios de Europa, lo cual resulta muy ágil y seguro. Desde la cámara se reafirma que en lo referido a seguridad y temas sanitarios se está trabajando fuertemente y con resultados totalmente positivos que están a la vista y que nos llevan a que nuestra provincia, hasta el momento, no tenga casos de COVID-19.

Ahora el objetivo es resolver los graves problemas económicos y financieros que el sector atraviesa y se hace evidente la necesidad de que el Banco del Chubut, “nuestro banco” como se jactan los directores, muestre una cierta empatía hacia el sector y vuelquen al mismo parte de lo que han ganado en su momento gracias a sus clientes que hoy están necesitando una ayuda económica para poder paliar esta difícil situación y analicen el otorgamiento de créditos blandos a tasas menores al 15% u otras medidas sin mayores requisitos burocráticos porque no hay tiempo para eso.

La solución tiene que ser urgente. También CAMOCH entiende que si bien la flexibilidad gradual que se pueda ir generando en las próximas semanas dará un respiro al comercio se deberán afrontar posteriormente nuevos desafíos para sacar el comercio adelante. Para finalizar se destaca y agradece el trabajo de la fuerza policial a cargo del Comisario Mayor Víctor Acosta como así también el apoyo total del Ministerio de Seguridad en Esquel en la presencia de Rocío Ferré.