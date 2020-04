Massoni se refirió al alcance que podría tener la flexibilización de la cuarentena

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, confirmó hoy en Comodoro Rivadavia que se está elaborando un programa que permita “flexibilizar el movimiento interno” en el marco de las restricciones existentes por la pandemia de Coronavirus. Dichas alternativas serán presentadas al gobernador del Chubut, Mariano Arcioni para su evaluación.

“La posibilidad de flexibilizar implica un control mucho más estricto”, aseguró Massoni, quien brindó una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez.

Massoni aclaró que tal alternativa no está planteada como “un levantamiento de la cuarentena”, que fue dispuesta por el Gobierno Nacional. Esa propuesta está siendo elaborada de manera conjunta con diferentes organismos del Estado y también los municipios.

El funcionario sostuvo que la pandemia generó “algo atípico, porque no tenemos casos positivos pero las provincias que nos rodean sí” y señaló que el hecho de “no tener casos hace que una parte de la sociedad no le de importancia al virus porque no lo ve”.

“Estamos analizando después de tres semanas la posibilidad de flexibilizar algunas actividades, estamos viendo cómo generar una válvula porque esta pandemia está generando estragos en la economía de la gente”, expresó.

Aclaró no obstante que “nosotros estamos trabajando en el cómo, no en el cuándo porque esa será una cuestión a resolver lurgo” y precisó que las actividades que podrían ser alcanzadas “abarcan albañilería, gasistas, electricistas, peluqueros, aquellas actividades monotributistas o autónomas”.

“Hoy comienza a haber un problema acuciante que es el hambre de la gente que no tiene ahorros y están en sectores más vulnerables. Sé que está trabajando muy bien el municipio local, y desde algunas jurisdicciones nos han dicho que donde antes iban a comer 40 personas ahora van 400”, manifestó.

Massoni afirmó que “vamos a ser férreos en los controles de los ingresos de la provincia intentando que no ingrese el virus. Vamos a seguir con tenacidad en los controles, pero hay que estudiar cómo de a poco podemos llevar normalidad a las economías de las ciudades”.