De acuerdo con el pronóstico del portal The Weather Channel, este jueves 2 de abril ofrecerá muy buenas condiciones meteorológicas en Esquel. La máxima estimada es de 22° C y la mínima 5° C.

Además, durante toda la jornada el cielo estará mayormente despejado. El viento sería leve y del sector oeste.

Mañana está pronosticado un día similar, con una máxima que rondará los 20° C. El fin de semana descendería la temperatura y podría repuntar a partir del próximo martes.