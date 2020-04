Arcioni: "Esquel quiere establecer flexibilización que va por fuera de la provincia y de Nación"

Días atrás, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, recibió a intendentes de cabecera de la provincia para lograr establecer algunas medidas de flexibilización en el marco de la cuarentena administrada.

Este lunes en conferencia de prensa, Arcioni se refirió al pedido que realizó Sergio Ongarato: "En el Municipio de Esquel quieren establecer ellos algún tipo de flexibilización que va por fuere de lo que establece provincia y Nación. tienen que saber que puede ser perjudicial para toda la población", indicó.

Además, el gobernador agregó: "De a poco vamos a ir administrando la flexibilizacion y logrando a normalidad. Tenemos que seguir siendo responsables en dar cumplimiento estricto. No se sientan que en la provincia no hay casos y no va a haber. Al contrario. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para lograr los resultados que estamos teniendo".