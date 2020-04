Se cumplieron 7 años de aquel momento que quedará grabado para siempre

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – Cuando llegó el momento de los tiros desde el punto penal, no pensé que toda una provincia estaría pendiente del aquel grito de gol en aquella gran transmisión que hicimos por Radio Nacional Esquel.

Con “Menen” Fernández, Omar Rastelli y Roberto Pena compartimos un momento increíble del futbol cordillerano que hasta hoy ningún equipo de Esquel lo igualó y que se recuerda como un momento histórico que quedará grabado para siempre, con tinta indeleble en el corazón de todos los hinchas del barrio Buenos Aires.

Hoy, 21 de abril, se cumplen 7 años de aquella gran victoria por penales que tuvo ribetes de heroísmo.

En un Estadio Municipal rebosante de alegría, Belgrano había ganado como local por la mínima diferencia ante Defensores de Buena Parada, un equipo que en verdad nunca lo habíamos escuchado, que ni siquiera sabíamos de los colores de su camiseta. Un equipo oriundo de la localidad rionegrina de Rio Colorado.

Con aquel gol de Nico Tejeda a los 13 minutos de la etapa complementaria, Belgrano tenía que recorrer mil kilómetros para hacer realidad aquel sueño dorado.

¿Alcanzaba con un gol de diferencia? Toda una incógnita que estaba a punto de develarse.

Apenas iniciado el encuentro revancha, ante una multitud que acompañaba al elenco local y otra multitud que se aferraba en Esquel a la transmisión de AM 560, el conjunto de Rio Negro se ponía arriba en el marcador.

El tanto de Lçopez Rueda, al minuto de juego, dejaba todo en igualdad de condiciones, pero se hizo muy oscura aquella tarde calurosa cuando Maxi Tunessi, tras recuperar un rebote en la ejecución de un penal, ponía al elenco de Defensores de Buena Parada por 2 a 0 en apenas 30 minutos del partido y el castillo que empezaba a desmoronarse.

La desazón, la amargura, la incredulidad. Todos esos estados juntos pasaban por mi cuerpo en el momento del relato. Pero el alma de once leones (además de los suplentes) pudo más que toda la adversidad.

Ya en la etapa complementaria y tras un centro de Diego Reycanul, Rodrigo Flores puso de cabeza el gol del descuento y, a partir de allí, hasta el cierre del partido fue tener el micrófono en una mano y comerme las uñas de la otra. Belgrano estaba mejor parado, pero no había que regalar espacio. Defensores de Buena Parada sintió el gol en contra, ya no tuvo la confianza de los primeros minutos del partido y jugó a no perder. Claro que se vivió un momento de mucho suspenso cuando en el último minuto del partido, Maxi Tunessi había reventado la pelota en el travesaño del arco defendido por Josué De Godos.

Llegó el momento de los penales y la alegría. Se necesitaron la ejecución en total de tan solo ocho penales para alcanzar la gloria.

Maxi Tunesi convirtió el primero, igualado por Gustavo Guarda para el elenco de Belgrano. Lo erró Nicolás Anduelo para el local y el grito se hizo enorme cuando Ariel Yañez convirtió para la visita.

Sandoval tampoco pudo en el local y el zurdo García conquistó el tercero para Belgrano. Juan Storm aportó el suyo y toda la historia de Belgrano quedaba en los pies de Juan Yañez, del Gran Capitán.

El 4 a 2 a favor del elenco de Sebastián Garat. Increíble por donde se lo mire, donde además del festejo “xeneize”, bajó un aplauso de los hinchas locales reconociendo el esfuerzo de su equipo, valorando la victoria ajena.

Aquel fue un momento de mucha alegría que nunca se pudo repetir en fútbol cordillerano y eso que ya pasaron siete años.

“LO COMPARTÍ CON MI HIJO TOMÁS”

Al igual que hoy, Milton Reyes fue el presidente de Belgrano de Esquel cuando consiguió la gloria y en aquella jornada Milton estuvo presente en Rio Colorado con su hijo Tomás, un recuerdo que lo mantendrá por el resto de su vida.

“Me acuerdo que fue una jornada de mucho calor, me acuerdo que mucha gente que no nos pudo acompañar lo escuchó a través de la radio, pero lo más lindo para mi es que aquella victoria la pude disfrutar con mi hijo Tomás, destacó hoy Milton Reyes, recordando aquel momento sublime. Santiago Acuña, Horacio Moyano, Roberto Garín, Rafael Williams, Américo Austin, “Palala” Willhuber Eduardo Garín, Sergio Galindo, “Fito” Rossi, “Calín” Lobos, “Pinino” Leiva, María Chávez y otros tantos fueron y son parte importante de la historia de Belgrano y cada uno lo vivió a su manera, como se lo merecen quienes dejaron horas de su familia para ser parte de este proyecto colectivo llamado Belgrano de Esquel, considerado por muchos (y bien considerado al fin) “el patrón de la cordillera”.

ESTADÍSTICAS PARA EL RECUERDO

Partido de ida – Estadio Municipal de Esquel

BELGRANO DE ESQUEL 1 – DEFENSORES DE BUENA PARADA 0

Belgrano de Esquel (1): Josué De Godos; Ariel Yañez, Juan Yañez, Jorge Santiago y Lucas García; Ignacio Goyeneche, Cristian Segundo, Gustavo Guarda y Rodrigo Flores; Nicolás Tejeda y Sebastián Barrera. D.T.: Sebastián Garat.

Defensores de Buena Parada (0): Fermín Ponte; Pehuén Toro, Marcos Daviccino, Agustín Daviccino y Javier Sánchez; Maximiliano Tunessi, Iván Mellado, Alejandro López Rueda y Juan Storn, Nicolás Kirof y Emiliano Monti. D.T.: Carlos Rosales.

Gol: 13st Nicolás Tejeda (Belgrano).

Cambios: Diego Reynacul por Ignacio Goyeneche; Gastón López por Nicolás Tejeda y Carlos Galarza Duscher por Gustavo Guarda (todos en Belgrano). Nicolás Anduelo por Juan Storn, Boris Herrera por Alejandro López Rueda y Cristian Holgado por Emiliano Monti (todos en Defensores de Buena Parada).

Arbitro: Adrián Antillanca (Regular). Dirigió de muy lejos, debió sacar más tarjetas (alguna roja, por cierto) y no vio un penal de De Godos sobre Tunessi.

Asistentes: Juan Garmendia y José Hueche (todos de la Liga de Bariloche).

Cancha: Estadio Municipal de Esquel.

Campo de juego: excelente.

Calificación del partido: Intenso, jugado como una verdadera final. Belgrano ganó merecidamente, ahora “le tiró” la responsabilidad al elenco de Río Colorado.

Partido revancha – Jugado en Rio Colorado

DEFENSORES DE BUENA PARADA 2 (2) - BELGRANO DE ESQUEL 1 (4)

Defensores de Buena Parada (2): Fermín Ponte; Pehuén Toro, Marcos Daviccino, Agustín Daviccino y Javier Sánchez; Maximiliano Tunessi, Iván Mellado, Alejandro López Rueda y Nicolás Kirof, Johan Maldonado y Ariel Sandoval. D.T.: Carlos Rosales.

Belgrano de Esquel (1): Josué De Godos; Ariel Yáñez, Juan Yáñez, Jorge Santiago y Lucas García; Diego Reynacul, Cristian Segundo, Gustavo Guarda y Rodrigo Flores; Matías Willhuber y Sebastián Barrera. D.T.: Sebastián Garat.

Goles: 27seg del pt Alejandro López Rueda (Buena Parada), 27min pt Maximiliano Tunessi (Buena Parada). 5min st Rodrigo Flores (Belgrano).

Cambios: Nicolás Anduelo por López Rueda, Juan Storn por Maldonado y Emiliano Monti por Kirof (todos en Buena Parada); Nicolás Tejeda por Matías Willhuber e Ignacio Goyeneche por Reynacul (todos en Belgrano de Esquel).