Ongarato: "Hay que flexibilizar para que la economía comience a encenderse"

En conferencia de prensa, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato se refirió a una posible flexibilización de la cuarentena en la ciudad, teniendo en cuenta que se necesita "encender la economía que estuvo apagada en este tiempo" respetando controles médicos en situaciones de riesgo.

En este sentido, también destacó el accionar del vecino en las calles de Esquel: "hoy me detuve en el centro y vi adultos caminando solos; algunos caminando de a dos con tapabocas y no estaban de paseo. No hay lugares donde ir que no sea un cajero automático o una casa de comida, cosas que están permitidas".

"No he visto que haya posibilidades de riesgo de contagio, aglomeraciones de personas; he visto filas para ingresar a los negocios o bancos y la gente respeta la distancia entre sí"

El mandatario municipal, por otro lado se mostró algo preocupado por cómo ser más efectivos en los controles de la portada; es por ello, que se implementarán controles las 24 horas, con personal policial y personal médico que controle a todo aquel que ingrese a la ciudad: "es la forma efectiva de garantizar y asegurarnos que si alguien ingresa con síntomas puede ser tratado como corresponde por el personal médico".