El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, se reunió con trabajadores de La Golondrina, quienes se mostraron "preocupados por la situación que atraviesa la empresa", y temen "que se pierdan fuentes de empleo".

"Hay una gran preocupación por los sueldos y la continuidad de muchos empleados, estamos interiorizados en esta situación y me comprometí a averiguar en qué situación está la deuda que le reclaman a la provincia", explicó el intendente luego del encuentro, y remarcó que "es muy importante respetar la cuarentena, salir solo si es necesario y evitar las aglomeraciones, esa es la mejor forma de lograr que esto termine lo antes posible".

Los choferes de la empresa La Golondrina, explicaron que "no se recibió el subsidio y no vamos a poder cobrar los sueldos completos si no entra plata", al tiempo que reclamaron que "por las restricciones de tránsito no podemos salir porque tampoco es rentable".

Sánchez explicó que "hoy vivimos en una realidad excepcional que nadie se imaginó que podía pasar, desde el municipio estamos trabajando para tratar de que cada vecino y vecina tenga un mejor pasar, pero no siempre es fácil y no se va a poder llegar a absolutamente todos. Entendemos la situación y voy a accionar en consecuencia, pero también es el momento de empezar a pensar las actividades comerciales con un nuevo formato y el transporte es una de ellas, para ahora y para el futuro que nos espera".