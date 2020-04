Ayer al mediodía se conoció que Facundo Jones Huala tuvo que ser aislado en la cárcel de Temuco por haber tenido contacto con un caso confirmado de coronavirus. En concreto, la psicóloga que lo atiende recibió el diagnóstico positivo después de atenderlo.

En este marco, el Pu Lof en Resistencia Cushamen emitió un comunicado a través del cual denunció al Estado chileno y su sistema carcelario "por su negligencia y falta de capacidad para resguardar la salud e integridad física de los presos". Por ese motivo, piden su repatriación "ya que han puesto en riesgo su vida".

El comunicado completo:

"25 de abril 2020

Desde Pu lof en Resistencia dpto Cushamen Curramapu, territorio del Lonko Facundo Jones Huala preso politico mapuche, denunciamos al Estado chileno y su sistema carcelario, por su negligencia y falta de capacidad para resguardar la salud e integridad física de los presos y en particular a los presos políticos mapuche como es el caso de nuestro Lonko quien en el día de ayer viernes 24 de abril fue entrevistado por una psicóloga de Gendarmeria, la cual tuvo que continuar con el desarrollo normal de su función siendo que era un posible caso de COVID-19, a la que horas más tarde dio positivo su test, por este motivo el Lonko quedó expuesto a un posible contagio y debió ser trasladado desde el módulo de comuneros a un aislamiento preventivo en principio por 15 dias en el CCP de Temuko.

Hasta el momento no se le han realizado los estudios médicos pertinentes, por lo tanto nadie puede afirmar un contagio.

El Estado chileno ha demostrado una vez más su desprecio, racismo y actitud fascista ante la pandemia, dejando vulnerables a los presos políticos mapuche, restringiendo el ingreso de elementos de higiene y alimentos, acorde a las pautas culturales del Pueblo Mapuche.

En esta misma línea restrictiva se les prohibió ingresar monedas para que puedan establecer comunicación con el exterior.

Sin embargo esta actitud no es la misma con asesinos y genocidas que han sido liberados, como el asesino del peñi/lamien Camilo Catrillanca.

Teniendo en cuenta que el Lonko Facundo Jones Huala fue extraditado por el Estado argentino desoyendo las recomendaciones de la ONU quien le advertía que Chile no contaba con los estándares internacionales para garantizar condiciones carcelarias dignas. Exigimos al Estado argentino que tome las medidas necesarias para Repatriar a nuestro lonko de manera urgente y se haga responsable de esta situación independientemente del nombre del presidente de turno.

Exigimos al Estado chileno y a las autoridades de Gendarmeria de Chile:

-Comunicación fluida del Lonko con su Lof y su familia quienes nos encontramos todos en Puelmapu, sin posibilidad de viajar debido a la cuarentena obligatoria.

- Voluntad política seria en la situación procesal en que se encuentra y seda a su repatriación hacia Puelmapu ya que han puesto en riesgo su vida y deben hacerse responsable de ello.

Como miembros de su lof y familiares del Lonko llevaremos adelante todas las acciones pertinentes ante los organismos internacionales denunciando al Estado chileno por exponer la integridad física y espiritual de una autoridad ancestral mapuche sometiéndolo a tratos crueles e inhumanos.

Hacemos un llamamiento a todo nuestro Pueblo Nación Mapuche a manifestarse y exigir la libertad de todos los presos politicos mapuche y la vuelta al territorio del Lonko Facundo Jones Huala.

Así mismo se llama a las organizaciones nacionales e internacionales a pronunciarse y exigir la solución inmediata tanto al Estado chileno como estado argentino.

Teniendo en cuenta que sería un buen momento de una Reparación Histórica a nuestro Pueblo Nacion Mapuche.

-LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE

-FUERA MINERAS, PETROLERAS, HIDROELÉCTRICAS Y FORESTALES DE WALLMAPU.

FUERA LATIFUNDISTAS Y MULTINACIONALES DEL TERRITORIO MAPUCHE.

Contacto: +549 2944 123112"