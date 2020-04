Mediante la plataforma de Instagram Live de Chubut Deportes, se llevó adelante una nueva charla dentro de este ciclo que convoca a importantes personalidades del deporte nacional.

En este caso, fue el atleta santafesino Germán Chiaraviglio, quien supo ser campeón mundial juvenil en dos oportunidades (Canadá 2003 y China 2006) en su especialidad: el salto con garrocha.

Hasta hoy, es el único atleta argentino en lograr una medalla de oro en un mundial. Además participó de los Juegos Olímpicos de Beijing (2008) y Río (2016), donde fue finalista. En 2010 ganó el premio Konex de Platino, que lo distinguió como el mejor atleta argentino de la década, en 2015 fue subcampeón Panamericano, en 2016 logró el Olimpia de Plata y en febrero de este año, se consagró campeón sudamericano indoor, en Bolivia.

Chiaraviglio, junto al Gerente Deportivo de Chubut Deportes Marcelo Richotti, mantuvieron una jugosa charla de casi una hora, donde se tocaron distintos temas inherentes a la carrera del destacado deportista.

“TRATANDO DE ADAPTARME A LO QUE NOS TOCA VIVIR”

Charaviglio arrancó la charla comentando de que modo afronta un deportista de elite la cuarentena que ya lleva más de 40 días: "Me encuentro en casa, en Santa Fe y, como todos, tratando de adaptarme a lo que nos toca vivir. Asique llevando estos días con paciencia”, agregando en este sentido que “tenía un 2020 ya planificado y esto cambió todos los planes, como le pasó a todo el mundo. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió. En el deporte no fue la excepción y todos los planes se cancelaron. Es un golpe duro, pero habrá tiempo para re-encender la máquina de la motivación”.

Aseguró que en estos momentos "debemos adaptarnos a la situación, pero no acostumbrarnos. Yo vivo en un departamento, que está lejos de ser una pista, pero debo sacarle el mejor provecho posible, me lo planteo como un desafío. Se necesita mucha creatividad y adaptación, hay que ser inteligentes. Los deportistas no nos tenemos que enloquecer y si un día no hay ganas de entrenar, no hay que hacerlo, el descanso también es bueno".

“COMPLEJIDAD TÉCNICA”

Yendo hacia atrás en el tiempo y recordando sus inicios, el atleta reveló que pasó por varios deportes antes de llegar al atletismo: “jugué fútbol en la liga local y al básquet. De chico uno prueba todos los deportes hasta que da con el indicado. Dentro del atletismo pasé por varias disciplinas. Cuando uno es chico, los profesores de atletismo te llevan por todas las disciplinas y luego uno se especializa de acuerdo a las características que tiene. El salto con garrocha tiene una complejidad técnica importante y hay que tener ciertas características, en cuanto a la personalidad o la fuerza mental, para poder afrontar y superar todas las frustraciones. La verdad es que hay que estar un poco loco para realizar esta disciplina, pero cuando uno es apasionado por lo que hace, lo disfruta".

Más adelante explicó que el deporte de Elite es un constante tobogán “un momento estas arriba y en otro pensás que no te levantás más. El haber llegado a esos logros importantes de tan chico, me sirvió para las épocas complejas que vinieron después. Esos éxitos eran lo que a mí me sostenía y mantenía con las esperanzas de volver a ese nivel. Quizás si no hubiera vivido lo que me pasó de chico en los mundiales juveniles, hubiera tirado la toalla".

Y como ejemplo, contó que “entre 2010 y 2014 estuve mal y sufrí mucho deportivamente por lesiones y otras cuestiones, pero luego hice un click, gracias a la familia y a los psicólogos deportivos, volví con más fuerzas y con ganas de regresar a ese nivel que sabía que podía lograr. Me aferré a cosas que me hacían bien y en 2015 lo logré en Toronto. Cuando uno está con ese envión positivo tiene que saber aprovecharlo. Es un estado de confianza que tiene uno y eso hizo que después de 9 años, lograra mi mejor marca personal (5,75) y sea subcampeón panamericano".

Por eso, deslizó que trabajar con psicólogos deportivos es muy importante: “Es un pilar fundamental y es muy interesante entrenar la parte emocional, porque nos atraviesa en todo lo que hacemos, no sólo en lo deportivo, sino en la vida. Te dan las herramientas para poder afrontar las distintas situaciones".

MÍSTICA OLÍMPICA

Un año después y aprovechando ese envión, llegó su segunda chanche Olímpica, después de Beijing 2008: "En Río pude realizar mi mejor actuación en un Juego Olímpico. Me tocó clasificar a la final y con la alegría de compartirlo con mi familia que puedo viajar y acompañarme, fue una experiencia maravillosa que nunca olvidaré".

La mística de los Juegos Olímpicos “es algo increíble”, describió Germán porque según él “los Juegos son lo que pasa en la Villa Olímpica”, porque más allá de lo deportivo, " el folklore que se vive donde convivimos todos los deportistas juntos durante esas dos semanas, las estrellas y los que no son conocidos, es impagable. Ver como las máximas figuras del mundo del deporte comparten con los “terrenales” una fila para el almuerzo, una charla, vivencias o historias de vida, mostrando que son personas normales como uno, es algo que no tiene precio”.

EL DEPORTE ES ESCUELA

Chiaraviglio no dudó en afirmar que el deporte “es una escuela de vida”, porque “uno a medida que lo transita, aprende a ganar a perder, a que te vaya bien o mal, a seguir reglas, a esforzarte, a saber que al de al lado le va mal y después te puede ir mal a vos y por eso hay que apoyarse por más que sea un rival. Eso es el deporte y por ello es tan importante. Por eso los deportistas siempre invitamos a la gente a hacer deporte. Después el ganar, ser campeón o segundo es secundario. Si uno puede transitar este camino y aprender de estos valores, ya está hecho".

En el cierre de la charla, describió lo que representó ser elegido abanderado en los Juegos Odesur 2018 por el Comité Olímpico Argentino: “Fue algo increíble y creo que es un premio a una historia de vida y a una conducta, no a un resultado. Fue un orgullo grande y de los recuerdos más lindos que me voy a llevar en mi carrera deportiva".