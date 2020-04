#HagamosMarca EN CASA es un aula virtual creada para que durante el aislamiento producido por el COVID19 los negocios tengan disponible: cursos cortos, material descargable, reuniones semanales y entrevistas; todo GRATUITO y desde casa.

Sobre el aula: “ Desde que terminó la primera edición de HM, donde participaron más de 500 emprendedores de todo chubut, algunos en vivo y otros opción grabadas, no he dejado de recibir mensajes de los emprendedores y negocios. Es por eso que creí oportuno traer una segunda edición y esta vez con más recursos que en la primera. Realmente tuve muy buenas críticas y era un curso básico, pero que ayudó mucho” asegura Marín, quien se desempeña como asesora hace más de once años y como capacitadora digital desde el 2012, brindando cursos online tanto en Argentina como latinoamérica.

Los ejes temáticos del programas son: gestión de comunidades, segmentación de audiencias, redacción de textos para plataformas, y estrategias para sitios web

El aula virtual #HagamosMarca EN CASA tuvo una primera edición en formato webinar, que se realizó del 1 al 9 de abril, y con más de 500 asistentes, en esa oportunidad fue lanzado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio en conjunto con Marín, quién brindó el servicio totalmente gratis y en virtud de colaborar ante la situación que están sufriendo muchos emprendedores y comerciantes de la zona, debido al aislamiento social obligatorio. También participaron como colaboradores del programa la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chubut y el Club de Emprendedores de Trelew

Hagamos Marca está destinada a emprendedores, comerciantes, productores y profesionales de cualquier región del país. Los interesados podrán acceder desde su hogar, ya sea por celular o computadora, y tendrán disponible durante un mes muchos beneficios, entre ellos asesorias y cursos online.

La plataforma estará disponible del 1 de mayo al 1 de junio, los interesados podrán inscribirse vía online completando el siguiente formulario: https://marincarolina.com/hagamosmarca-en-casa/