Bancos atenderán dos horas más después de la hora de cierre

Después del caos, las autoridades del Banco Central dispusieron cambios para evitar situaciones como las de hoy. El sábado atenderán a los DNI terminados en 0 y 1. Mirá el cronograma completo.

El Banco Central dispuso este viernes que las sucursales bancarias atiendan a partir de mañana ampliando su horario dos horas más después del horario de cierre, exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla de acuerdo a la finalización del documento.



El siguiente es el cronograma dispuesto por el Central:



Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas



Sábado 4 de abril - 0 y 1



Domingo 5 de abril - 2 y 3



Lunes 6 de abril - 4 y 5



Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9



Beneficios correspondientes al mes de abril



Lunes 6 de abril - 4 y 5 Pensiones no contributivas



Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas



Miércoles 8 de abril - 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos



Y a partir del lunes 13 de abril, se continua con el cronograma anunciado por ANSES.

Primero se había comunicado que en todo el país la atención al público sería de 9 a 16, pero como cada distrito maneja horarios diferentes, se estableció que se corra a dos horas más tarde el cierre. De esta forma, los bancos en Chubut atenderían de 8 a 15 aunque se espera alguna confirmación oficial.