Viernes con posibilidad de alguna lluvia a la tarde

De acuerdo con el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 3 de abril presentará un cielo con mayor presencia de nubosidad con respecto a la jornada de ayer. La máxima estimada es de 19° C y la mínima de 3° C.

Además, podrían registrarse algunos chubascos por la tarde. El viento soplará del oeste a una velocidad entre 15 y 30 km/h.

El fin de semana está previsto un importante descenso en la temperatura, con máximas entre 10 y 13 grados y mínimas que pueden tocar los 0. El domingo también hay posibilidades de lluvia.