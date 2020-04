"Invitamos al gobernador de Jujuy a que venga para mostrarle cómo trabajar"

Gerardo Morales puso en duda que no haya ningún caso de coronavirus en Chubut y Puratich le respondió. "Son declaraciones muy desafortunadas", afirmó.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, puso en duda las mediciones de Chubut, Formosa y Catamarca, que son las únicas tres provincias del país que no reportaron casos de coronavirus. "El 13 no va a estar todo bien, ni aún en provincias que tienen cero casos, que no sé cómo les da cero casos", disparó Morales.

Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut, respondió a las afirmaciones del mandatario jujeño y recalcó que "es resultado del esfuerzo de un equipo de gobierno que todo los días está trabajando. Es doloroso escuchar las palabras del gobernador de Jujuy diciendo que desconfía de lo nuestro".

"Lo invitaría a que venga y conozca cómo trabajamos en la provincia, el compromiso que tenemos desde el gobernador hasta cada uno de los funcionarios, los trabajadores de la seguridad, los trabajadores de la salud", agregó el titular de la cartera sanitaria provincial. "

"Es la demostración de compromiso y trabajo para que hayamos llegado a este día sin tener casos positivos".

"Son muy desafortunadas están declaraciones", consideró Puratich. "Invitamos a Morales a que venga cuando quiera para demostrarle cómo se debe trabajar para llegar a esta instancia de esta forma", concluyó.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, tildó como una falta de respeto "a toda la población" lo que dijo Morales: "Los dichos del gobernador de Jujuy afectan no solo al Gobierno de la provincia del Chubut, también le falta el respeto a los chubutenses que han hecho un gran esfuerzo. Más del 95% de los ciudadanos han respetado las medidas".

"Varios medios nacionales han levantado cuáles han sido los movimientos de las provincias del país y Chubut ha sido la que menor tránsito de personas tuvo durante toda la cuarentena", prosiguió el funcionario y añadió que "eso le daría un margen al gobernador de Jujuy para ver cuál ha sido el acatamiento de todos los chubutenses".

"Le falta el respeto a la población de Chubut y a los equipos médicos".

"Más de 30 casos fueron descartados y son análisis que se hicieron en el Malbrán, no en Chubut. Hemos puesto en aislamiento a más de 1800 personas", recordó.

"Nosotros no somos xenófobos, somos responsables de nuestro pueblo", enfatizó Grazzini y destacó el trabajo para 'repatriar' chubutenses que se encontraban en otros puntos del país, especialmente en Buenos Aires.