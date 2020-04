El cronograma de atención de los bancos para mañana

El Gobierno dispuso que las entidades bancarias trabajen durante el fin de semana y con horario ampliado para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a aquellas personas que no operan con tarjeta de débito.



Mañana continuará la atención para jubilados y pensionados por terminación del DNI y el horario será nuevamente de 8 a 15. Mañana corresponde a las personas con documentos terminados en 2 y 3.

CRONOGRAMA

Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas



Domingo 5 de abril - DNI terminado en 2 y 3



Lunes 6 de abril - 4 y 5



Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9



Beneficios correspondientes al mes de abril



Lunes 6 de abril - 4 y 5 Pensiones no contributivas



Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas



Miércoles 8 de abril - 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos



Y a partir del lunes 13 de abril, continuará el cronograma anunciado por ANSES.