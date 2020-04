Martínez sobre los comercios: "El intendente no tiene claro que como ciudad tenemos autonomía"

La concejal del Frente Vecinal Esquel, María Martínez, realizó un balance de las reuniones que vienen manteniendo los ediles, el Ejecutivo municipal y propietarios de comercios. Subrayó que quieren trabajar porque en esta situación no pueden afrontar sus obligaciones económicas.

"Siempre tratando igual de establecer el protocolo de que no haya proximidad entre las personas, que no circule mucha gente, pero viendo de qué manera se pueden flexibilizar las diferentes disposiciones para que puedan trabajar", indicó Martínez. Al respecto, fue crítica con Sergio Ongarato: "Para nosotros está claro, el intendente no tiene claro que como ciudad tenemos autonomía y es él quien tiene que tomar las riendas y trabajar en conjunto con los concejales para darle el respaldo legal".

Consideró que "no hay un rumbo, no hay un plan". "Estamos esperando a ver qué dice Nación, que dice Provincia. No hay ningún asesor legal que pueda instruir y acompañar al intendente para que tenga claro qué decisiones tenemos que tomar", agregó.

En cuanto a la flexibillización de la cuarentena que finalmente postergó el Gobierno provincial, analizó: "Los anuncios no llegaron pero las resoluciones que toma el ministro de Seguridad no las tenemos que acatar porque carecen de legalidad". "Nosotros no nos tenemos que apartar de las resoluciones del gobierno nacional y adaptarlas a la idiosincrasía de nuestra localidad", concluyó Martínez.

Para los próximos días está prevista una nueva reunión en la que los representantes del sector comercial presentarán una propuesta de funcionamiento para los locales. Cabe señalar que también será evaluada por personal de salud, para determinar si es viable y para instruir a los comerciantes sobre el comportamiento del coronavirus.