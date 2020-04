Sábado con descenso de temperatura

De acuerdo con el pronóstico del portal The Weather Channel, durante este sábado 4 de abril la mañana será soleada pero la nubosidad irá en aumento hacia la tarde. Además, estará un poco más fresco respecto a las jornadas anteriores. La máxima estimada es de 13° C y la mínima de 6° C.

Además, podrían registrarse algunos chubascos por la noche o en la madrugada del domingo. El viento soplará del oeste a una velocidad entre 15 y 30 km/h.

Para el domingo hay una importante probabilidad de lluvias por la mañana y una mínima que puede llegar a valores bajo cero. A partir del martes, las temperaturas ascenderían y se espera un clima agradable durante buena parte de la semana.