En Chubut sigue vigente el permiso provincial para circular

El ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, fue consultado en la conferencia de prensa diaria del Comité de Crisis al respecto del nuevo Certificado Único para circular que comienza a regir hoy y fue impuesto por Nación.

Teniendo en cuenta que Chubut posee un permiso propio emitido por la cartera que conduce Massoni, el funcionario aclaró: "El permiso nacional permite el paso entre jurisdicciones. Es decir, si una persona viene viajando de Buenos Aires a Santa Cruz con ese permiso autorizamos el paso, pero para entrar a las localidades chubutenses prima el permiso provincial"

En cuanto a situaciones extremas de salud, algunas personas aseguraron que no les otorgaron la autorización para circular en territorio chubutense. En ese sentido, el ministro puntualizó: "Cuando se trate de una situación oncológica he dado la instrucción de otorgar la autorización pero que se comuniquen inmediatamente con la persona para que remita el certificado". Seguidamente justificó que "hemos tenido casos donde cuando se requirió el certificado, la gente no se comunicó más y no nos entregó ninguna certificación".

Por último, Massoni se refirió a la preocupación de intendentes y ciudadanos de localidades de la comarca por un posible cierre total de circulación hacia Río Negro, en especial por aquellas personas que viven en una provincia pero trabajan en la otra. "Hablamos con el Ministerio de Seguridad de Río Negro y de Nación de que todas las personas que trabajan por ejemplo en el hospital de El Bolsón pero viven en Chubut lo van a poder hacer sometiéndose a un examen en su salida y su regreso", detalló. Además agregó que ocurrirá lo mismo con personal de servicios de emergencia y seguridad.