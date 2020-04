Renunció Vega "por motivos personales y otros que he transmitido al gobernador"

Mariana Vega dejó hoy su cargo como Secretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado. La ahora exfuncionaria llegó a ser ministra de Gobierno, durante los últimos meses del primer mandato de Mariano Arcioni.

A través de su cuenta de Twitter, Vega expresó: "He renunciado por motivos personales y otros que he trasmitido al gobernador, de los que no daré más detalle". Agregó además que su decisión "fue indeclinable, no hay nada que aceptar".

"Agradezco la oportunidad de haber ocupado tan altos cargos y espero haber estado a la altura. Di todo de mi", remarcó y deseó "lo mejor al gobernador y todo su gabinete".

Por último, consideró: "Modernización es un área muy importante, ojalá dé su apoyo al equipo que queda". Cabe señalar que el área será trascendental para el correcto funcionamiento de la página web a través de la cual se implementará la flexibilización de la cuarentena que anunció hoy Arcioni.