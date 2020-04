Badén II: Menores de edad reinciden en apedrear a la Policía y casas de vecinos

Con el inicio de la cuarentena y la resolución que prohíbe circular por las calles después de las 20, menores de edad aprovechan para salir de sus casas en la zona del 61 viviendas del barrio Badén II. Y pasa la misma situación en reiteradas oportunidades: los vecinos dan aviso al 101, los chicos huyen y tiran piedras a la Policía.

El Jefe de la Comisaría Seccional 2° de Esquel, Crio. Javier Rehl, relató lo que ha sucedido en los últimos días: "Tenemos algo muy particular en los dúplex del 61 viviendas que fueron entregadas en el Badén II. Sucede que a las 20 horas cuando las personas tienen que estar en sus viviendas, salen a la calle y motiva a los vecinos para que llamen al 101 por niños deambulando. Cuando asistimos, observan el arribar de la Policía e ingresan a las viviendas. Cuando hacemos los patrullajes en el sector empiezan a arrojan piedras"

Sobre posibles soluciones, el Comisario consideró: "Vamos a trabajar con el presidente de barrio, hablar con las familias y tratar de contener esta situación y darle un abordaje más comunitario. Un piedrazo puede romper un cristal y herir al personal y no queremos llegar a esas circunstancias. Hay que hablar con los padres y que la situación cese. No es un juego y ellos como adultos responsables tienen que actuar en consecuencia. Sabemos que los menores no están solos en sus casas y no están cumpliendo ese rol indispensable para cuidar a estas criaturas".

Además, Rehl comentó que, por las piedras arrojadas, muchas han impactado en las viviendas de los vecinos.