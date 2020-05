El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, destacó este viernes la importancia de que la sociedad refuerce el cumplimiento de “todas las medidas de prevención del Covid-19 que están vigentes hasta el día de la fecha, como el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el no salir de las casas si no es necesario y el no circular después de las 20 horas”, así como “el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, la limpieza de las superficies, el toser y el estornudar en el pliegue del codo y sobre todo el distanciamiento social”.

En relación al nuevo caso confirmado de Covid-19 en la ciudad de Trelew, el ministro de Salud detalló que “el paciente está internado en Terapia Intensiva y no requiere asistencia respiratoria mecánica por ahora”, y resaltó que “el personal de salud que lo trató siempre cumplió con las medidas de seguridad que debe cumplir y actualmente también las está cumpliendo”.

Además, repudió duramente la filtración de datos personales de este paciente en las redes sociales, al igual que lo que sucedió con el primer caso confirmado en Comodoro Rivadavia: “Fue un despropósito todo lo que paso, violar la intimidad de las personas, subir fotos, poner nombre, apellido y domicilio; la verdad que nos tenemos que sentir muy avergonzados como sociedad cuando pasa eso y no solamente el que lo hace, sino todos los que comparten, envían y reenvían”.

En tal sentido, le pidió a la sociedad “responsabilidad” y “ponerse en el lugar del otro”, para que no se vuelvan a repetir estos hechos.

“Vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad, porque es una enfermedad que empezó en un lugar del mundo, llegó a la Argentina y llegó a nuestra provincia y está distribuyéndose en nuestras ciudades. Nadie es inmune, ninguno estuvo en contacto con esta enfermedad, nadie tiene anticuerpos, así que todos somos personas que podemos sufrirla”, explicó.

“Si somos responsables en el cumplimiento de todas las medidas que tenemos que tomar en cuanto a la higiene, el distanciamiento social y la restricción de la circulación, todo va a ser más fácil de llevar adelante y vamos a tener menos cantidad de casos”, enfatizó el ministro de Salud.

“La sociedad no tiene que relajarse y tiene que saber que hay seguir con las mismas medidas, igual que el primer día, por más que se hayan habilitado determinadas actividades”, dijo, y recordó que “las personas que tienen que salir a la calle son las que están autorizadas para salir a la calle, el resto tiene que seguir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Por su parte, la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Teresa Strella, explicó que “a partir de la identificación y de la confirmación del nuevo caso positivo, en el día de ayer se empezó la investigación en terreno, justamente tratando de identificar la fuente de infección”, precisando que “hasta el momento se identificaron 10 contactos estrechos, de los cuales hay 9 en la tabla del reporte diario, porque uno fue automáticamente recategorizado como caso sospechoso con nexo epidemiológico al presentar síntomas durante la investigación”.

“A las personas identificadas se les indicó el aislamiento obligatorio y a partir de entonces hay un monitoreo de ellas por parte de los equipos de trabajo en terreno”, expresó.

“Todo el tiempo se está revisando información nueva que llega y, además, la información que surge de las entrevistas y de la revisión de esas entrevistas, y de nuevos actores que puedan surgir a partir de lo que nosotros denominamos vigilancia de rumores”, remarcó Strella.