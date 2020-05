La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut (CAMOCH) agradeció al municipio por ubicar personal de bromatología y comercio en el control de acceso de mercaderías, de la portada y de la terminal.

Sin embargo, aclararon que falta presencia de funcionarios en los puestos de control para asistencia, en particular, personal sanitario en la terminal de ómnibus, y que es difícil comunicarse con consultas o situaciones particulares. Por otro lado, explicaron: "No coincidimos con la decisión de llamar a transportistas en forma individual para ver su caso en particular, cuando lo ideal es consensuar entre varios actores y determinar las pautas a seguir".

Por otra parte, expresaron que hubo una situación particular con un conductor de Río Negro, al cual, según explican en la nota, se le comunicó que podía hacerlo "por única vez" y que no se controló que fuera a cuarentena. Asimismo, agregaron que muchos repartidores de Río Negro entran y salen de la ciudad a diario.

A esto, agregaron solicitudes de instrucción para los camiones de larga distancia, además de acompañamiento hasta destino para controlar la descarga de mercaderías.

También hubo, según CAMOCH, falta de coordinación del COEM con policía, sanidad y demás personal para adoptar el protocolo armado entre la Cámara y el Sindicato de Camioneros.

Finalmente, pidieron que se extienda el horario de la terminal de cobro de rentas hasta las 18:00.

La nota completa: