Hoy y el jueves 14 deberían cumplirse las sesiones y los diputados llegaron a un acuerdo para estar presentes hoy en el recinto. Desde principios de marzo que no se reunían.



El presidente del bloque Chubut al Frente, Juan Pais, confirmó que hoy “ingresan todos los decretos de necesidad y urgencia y los proyectos de ley presentados hasta la fecha. Será presencial y aprobaremos los decretos donde lleguemos a un acuerdo para hacerlo sobre tablas. Tal vez si hay acuerdo trataremos algún proyecto sobre tablas”, adelantó.



APEL sostenía que hasta no cobrar los haberes de dos meses que se les adeuda, no iban a trabajar. Por eso hay negociaciones. Según reconoció Pais, “la intención de ellos es tener una fecha para la percepción de los salarios, es algo que no estamos en condiciones de garantizar, y mantendremos conversaciones hasta último momento, pero la decisión es intentar sesionar, porque es fundamental comenzar a funcionar de a poco. A diferencia de lo que sucede con los concejos deliberantes, la particularidad es que hay gente de toda la provincia y en determinadas cuestiones no controladas se corre el riesgo de dispersarse”.



En cuanto a la posibilidad de sesiones virtuales, el diputado sostiene que es “una herramienta a considerar, lo planteé oportunamente, habría que hacer una modificación reglamentaria pero es una posibilidad”.



Por su parte el diputado de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, afirmó que su bloque está dispuesto a sesionar. “No es excusa que exista algún riesgo para diputados o empleados cuando hay miles de empleados que sí trabajan en el Estado o el comercio; no es excusa que por temor no trabajen. Hay que tomar precauciones con barbijos, alcohol en gel, higiene de los lugares, edimos que venga menos de la mitad del personal por día para que haya poca circulación”.



El diputado afirmó que se puede llevar a cabo el trabajo y adelantó que ha previsto para el día miércoles “una reunión con la Federación de Bomberos, por el proyecto de ley que ya desde hace varios años impulsan desde la Federación, y vamos a pedir que el mismo miércoles asista el ministro de Economía”. (JORNADA)