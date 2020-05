La última flexibilización de la cuarentena anunciada a nivel nacional habilita a la tabacalera Massalini Particulares a reanudar la producción de cigarrillos a partir de hoy. Sin embargo su llegada a los comercios de Chubut comenzará el lunes 18. Así lo estimó el gerente comercial de Casa Teixeira, Diego Segovia, responsable de la distribución del 78% de los cigarrillos en 520 comercios minoristas que se extienden desde Sierra Grande hasta Paso de Indios.



Segovia calculó que con este desabastecimiento dejaron de venderse 800 mil atados de cigarrillos, lo que representa un mes de comercialización en negativo.



Las tabacaleras dejaron de producir el 20 de marzo y fueron comercializando su producción de reserva. Pero desde hace 3 semanas comenzó a sentirse el desabastecimiento, primero en las distribuidoras, luego en los comercios minoristas y finalmente en el consumidor.



De esta forma el desabastecimiento impactó en la comercialización del principal producto de los comercios minoristas, lo que a su vez repercutió en la caída de venta de otros productos como las golosinas. “El consumo de cigarrillos tracciona la venta de otros productos, y al no haber, también caen” explicó Segovia.



Teniendo en cuenta el consumo diario de los cigarrillos, la dimensión del impacto de su caída es grande. “Perdimos un mes de ventas, que son 800 mil atados”. El último pedido que recibió la distribuidora fue en la segunda semana de marzo y eran 360 mil atados. Cuando se les acabó ese pedido, usaron las reservas de stock.



La última comunicación oficial nacional trajo esperanza a los comerciantes que dependen de las tabacaleras. “De cada 10 llamados que recibimos, 9 son preguntando si ya llegan los cigarrillos” reconoció el gerente, que aprovechó a pedir a los comerciantes “que tengan paciencia, que en cuanto los tengamos les vamos a comunicar inmediatamente, pero esto es algo que escapa a nosotros”.



La falta de cigarrillos lleva a que los consumidores desesperados recorran todos los kioscos de sus localidades buscando dar con el producto, una actitud que contradice las recomendaciones sanitarias de evitar la exposición innecesaria y quedarse en casa. Así lo reconoció el gerente comercial de Casa Teixeira.



“Nos va a afectar porque Massalin Particulares es un proveedor importante en nuestra estructura, los cigarrillos representan el 40% de nuestro negocio; pero estamos muy comprometidos con la responsabilidad social de la empresa de cumplir con nuestros empleados y con lo que le corresponde” aseguró Segovia. “La afectación será en las ganancias aunque no impacte en el mantenimiento del empleo”.



“No sólo dejamos de ganar sino que estamos usando las ganancias anteriores para cubrir los costos y son pérdidas importantes”, añadió. Los cigarrillos representan el 40% de la distribuidora, pero también es el porcentaje de comercialización en los negocios minoristas por lo que Segovia estimó que en ambos casos “hace un mes que perdimos el 40% de la facturación”.



“Los minoristas trabajan en el día a día con sus costos y el impacto del cigarrillo les representa un 40 % de sus ingresos y al no tener el producto se ven afectados y algunos hasta cerraron”.



“Esto económica y financieramente impacta mucho en el negocio. Afortunadamente nos agarró bien parados y pudimos cumplir con los sueldos y seguir trabajando normalmente con los otros artículos que trabajamos e incorporando otros productos como los alimentos secos”, explicó.



Casa Teixeira tiene en total 60 empleados, de los cuales 48 pertenecen a la región entre Sierra Grande y Paso de Indios. Los restantes se distribuyen en las casas de Río Gallegos y Calafate.