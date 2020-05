Los desalojos se encuentran suspendidos y los alquileres están congelados hasta el 30 de septiembre. Así fue establecido por el decreto 320 que publicó el Gobierno a fines de marzo.

Sin embargo, en los últimos días el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación comenzó a recibir consultas por intentos de desalojos, presiones para pagar doble alquiler, o la falta de suministro de información para realizar pagos de manera electrónica.

Por este motivo, la cartera que conduce María Eugenia Bielsa publicó un comunicado en el que reitera cada uno de los artículos del DNU.

"Ante las consultas sobre extensión o iniciación de contratos o posibilidades de realizar mudanzas, el Ministerio recuerda lo que establece el decreto 320/2020", dice el texto. Sobre los desalojos, aclara que no pueden efectuarse, y tampoco rescindirse contratos. En cuanto a la bancarización, los inquilinos pueden exigir los datos bancarios a fin de que se les garanticen los medios para pagar el alquiler. "El pago por transferencia o depósito no puede sufrir aumentos ni penalizaciones", reitera.

Los contratos de alquiler que vencieron luego de iniciada la cuarentena quedan prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre. En el caso de quienes no pudieron realizar una mudanza por la cuarentena, el Ministerio explica; "No puede exigirse el pago de contratos de alquiler de unidades alcanzadas por el DNU que debieron comenzar durante el aislamiento pero no pudieron llegar a ser ocupadas dada la imposibilidad de traslado y mudanza". Esto significa que no hay que pagar doble alquiler.

Este jueves reabren las inmobiliarias en la Ciudad. La apertura de la actividad queda sujeta al pedido formal por parte de cada provincia a la Jefatura de Gabinete. "Tanto en los distritos donde la actividad fue autorizada, como en el resto del territorio, las medidas del decreto siguen vigentes y con fuerza de la ley hasta el 30 de septiembre", concluye.