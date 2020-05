El gerente zonal de La Anónima, Oscar Mali, dio detalles sobre cómo proceden en la cadena de supermercados ante la pandemia y cuáles son las medidas de prevención que adoptan. "Desde fines del mes de febrero empezamos a elaborar protocolos internos que luego se fueron complementando con los protocolos nacionales, provinciales y municipales", explicó.

Remarcó que estas medidas están orientadas a cada parte del negocio: "Línea de cajas, el manejo de mercadería y cómo administrar el flujo de clientes. Estamos muy bien preparados y creo que la ciudad ha tomado conciencia":

"Dentro del protocolo está la sanitización de los carritos y se ha triplicado lo habitual en línea de cajas".

Asimismo, destacó que respetan el máximo establecido por Provincia de 50 personas por sucursal aunque "está un poco en discusión porque no es lo mismo en una sucursal chiquita, que debería tener menos capacidad, y una grande que podría tener más". Por esta capacidad limitada piden que en lo posible vaya solo una persona por familia a comprar y no llevar niños, a menos que no haya con quién dejarlos.

En cuanto a la desinfección de la mercadería, remarcó: "Nosotros teníamos ya un protocolo de desinfección que es muy similar, pero ahora llevamos un registro diario de la desinfección de los productos". "Tenemos la ventaja de que nuestra mercadería viene punto a punto: el camión se precinta en origen y se abre en nuestro depósito, se le suma la sanitización y esa mercadería se exhibe al otro día por lo cual el producto sanitizante queda actuando más de 12 horas", detalló Mali.

Por otra parte, el gerente zonal de La Anónima recordó que de 8 a 9 de la mañana el horario es exclusivo para adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes encuentran las góndolas llenas, por lo cual pueden hacer más ágil la compra.