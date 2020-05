El secretario de Ambiente de la Municipalidad de Esquel, Daniel Hollman, se refirió hoy a la deuda reclamada al municipio de Trevelin por la utilización de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU)

Indicó que la mora del pueblo del molino "es algo histórico". "Desde que empezó a funcionar la planta lamentablemente las localidades de Trevelin y Esquel no llegaron a un acuerdo sobre cómo se iba a realizar el pago. Recién en 2017 o 2018 se firmó un convenio y se tomó a Trevelin no como un socio si no como un gran generador de residuos pesados, se cobra el ingreso de acuerdo al peso. Esa fue la única forma que se articuló para que se realice el pago", agregó Hollman.

"Trevelin ha pagado muchas veces, se pone al día e inmediatamente se vuelven a generar retrasos".

Evaluó que "de Esquel se reclama que se pague lo justo y es algo que sentándose los dos intendentes se tiene que solucionar, pero cuando hay dinero las charlas y las discusiones pasan a otro ámbito". "En el contexto económico que estamos muchas veces a los municipios les cuesta afrontar sus compromisos", evaluó el funcionario. "Más allá de la cuestión económica no hay que generar un conflicto ni entre vecinos ni entre localidades cercanas", subrayó el titular de la cartera ambiental esquelense.

"Este es un compromiso que hoy Trevelin no está afrontando y Esquel sigue teniendo que realizar desembolsos de dinero para mantener la estructura de la PTRSU. Muchas veces el dinero no alcanza".

Explicó que por semana llegan entre 14 y 15 camiones de material orgánico e inorgánico: "En general viene mezclado y éste es otro reclamo que hicimos a Trevelin". Reveló que el municipio vecino ha hecho "muchas campañas y los propios vecinos realizan la separación, pero la localidad hoy no tiene articulada una recolección diferenciada". Esto produce que no sean enviados correctamente separados.

"Tanto Esquel como Trevelin optaron por tratar los residuos en la PTRSU. Es un avance con respecto al tratamiento que se daba anteriormente y estamos muy avanzados con respecto a otras localidades grandes y chicas que no tienen Planta. Por suerte en Esquel, más allá del costo que lleva mantenerlo, optamos por este tipo de tratamiento y ambientalmente es más sustentable que cualquier otro", consideró Hollman.