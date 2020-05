Algunos beneficiarios ya han cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia de 10.000 pesos que dispuso ANSES y ya se está evaluando una segunda ayuda para aquellos que lo necesitan y están registrados.

Julio Padin, gerente de ANSES en Esquel, resaltó: "El IFE se está apagando en una tercera etapa que es para personas que eligieron correo argentino yo cajeros. Esta etapa termina el tres de junio y se está evaluando cómo se va a hacer el pago a aquellas personas que ya lo cobraron. No es para nuevas inscripciones. Aquellos que no se inscribieron, no está contemplada una nueva inscripción. A los que su IFE fueron denegados por algún dato incorrecto, se está reviendo y también para aquellas personas que quedaron desempleadas".